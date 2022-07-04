«Ростелеком» и НМГ объединят онлайн-кинотеатры Wink и more.tv

«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) договорились объединить видеосервисы Wink и more.tv, говорится в пресс-релизе НМГ.

Компании заключили соглашение о намерениях, согласно которому онлайн-кинотеатры будут объединены в рамках совместного предприятия. «Ростелеком» получит в нем 70%, НМГ — 30%. «Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента», — поясняется в сообщении.

Стороны финализируют детали сделки и подпишут обязывающие документы после оценки объединяемых бизнесов и «других необходимых корпоративных процедур». Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих компаний и который «определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия».

Объединение сервисов, их контентных библиотек и клиентских баз будет происходить поэтапно. Кроме того, будет создан «единый центр компетенций» по производству оригинальных фильмов и сериалов. Предполагается, что эти процессы завершатся до конца года.

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