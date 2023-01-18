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Жаров назвал экономику «драйвером пропаганды ЛГБТ» в медиа

Создатели фильмов хотят рассказать «глубокие истории», но непонятно, почему в каждой из них должно быть «девиантное поведение», считает глава «Газпром-Медиа». По его словам, продвижение тем ЛГБТ объясняется денежными интересами
Александр Жаров
Александр Жаров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основными драйверами продвижения темы ЛГБТ в Голливуде и западных медиа являются экономические интересы, заявил в интервью РБК гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров. Он привел в пример отмену этического кодекса производства фильмов в Голливуде (Кодекса Хейса. — РБК) в 1967 году, после чего американские фильмы на равных смогли конкурировать с итальянскими и французскими картинами.

«Такие же причины, во многом экономического характера, драйвят пропаганду ЛГБТ в западных медиа. Не так давно мультипликационного персонажа Лолу Банни (героиня из вселенной мультфильмов студии Warner Bros. — РБК) переодели из юбки в шорты, уменьшили ей в размере грудь и сделали менее покатыми плечи. Мы с вами рассуждаем об аспектах морали. Но для авторов этой идеи — это новые футболки, новый игровой мерч, новые серии мультфильмов, новые кукурузные хлопья и новые рабочие места, а в конце концов — инвестиция в торговый рынок и активизация инфляционных процессов», — сказал Жаров.

На смену Кодексу Хейса в США пришли возрастные маркеры для медиапродукции и критики запретов говорят, что их достаточно, продолжил Жаров. Он не согласился с этой точкой зрения, отметив, что наряду с системой возрастной маркировки в США действуют ограничения для каналов некабельного вещания на мат и сцены эротического характера.

Кроме того, в разных штатах действует разное законодательство и во Флориде «республиканцы при поддержке губернатора пытались запретить в феврале 2022 года возможность «сексуального и гендерного просвещения» в школах», привел Жаров еще один пример.

Гендиректор «Газпром-Медиа» заявил, что полностью поддерживает запрет на пропаганду ЛГБТ. Одной из реальных проблем российских медиа, считает Жаров, является ориентация производителей на контент для взрослой аудитории старше 18 лет.

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«Сама концентрация продюсеров на «кино для взрослых» может быть сколь угодно оправдана их желанием рассказывать «глубокие истории», но не совсем понятно, почему в каждой глубокой истории должно быть девиантное поведение. А самое главное — это вредит так называемому семейному показу, а значит, и бизнесу», — отметил Жаров.

Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в России президент Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Он ввел ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

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