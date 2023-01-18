Жаров назвал экономику «драйвером пропаганды ЛГБТ» в медиа

Создатели фильмов хотят рассказать «глубокие истории», но непонятно, почему в каждой из них должно быть «девиантное поведение», считает глава «Газпром-Медиа». По его словам, продвижение тем ЛГБТ объясняется денежными интересами

Александр Жаров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основными драйверами продвижения темы ЛГБТ в Голливуде и западных медиа являются экономические интересы, заявил в интервью РБК гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров. Он привел в пример отмену этического кодекса производства фильмов в Голливуде (Кодекса Хейса. — РБК) в 1967 году, после чего американские фильмы на равных смогли конкурировать с итальянскими и французскими картинами.

«Такие же причины, во многом экономического характера, драйвят пропаганду ЛГБТ в западных медиа. Не так давно мультипликационного персонажа Лолу Банни (героиня из вселенной мультфильмов студии Warner Bros. — РБК) переодели из юбки в шорты, уменьшили ей в размере грудь и сделали менее покатыми плечи. Мы с вами рассуждаем об аспектах морали. Но для авторов этой идеи — это новые футболки, новый игровой мерч, новые серии мультфильмов, новые кукурузные хлопья и новые рабочие места, а в конце концов — инвестиция в торговый рынок и активизация инфляционных процессов», — сказал Жаров.

На смену Кодексу Хейса в США пришли возрастные маркеры для медиапродукции и критики запретов говорят, что их достаточно, продолжил Жаров. Он не согласился с этой точкой зрения, отметив, что наряду с системой возрастной маркировки в США действуют ограничения для каналов некабельного вещания на мат и сцены эротического характера.

Кроме того, в разных штатах действует разное законодательство и во Флориде «республиканцы при поддержке губернатора пытались запретить в феврале 2022 года возможность «сексуального и гендерного просвещения» в школах», привел Жаров еще один пример.

Гендиректор «Газпром-Медиа» заявил, что полностью поддерживает запрет на пропаганду ЛГБТ. Одной из реальных проблем российских медиа, считает Жаров, является ориентация производителей на контент для взрослой аудитории старше 18 лет.

«Сама концентрация продюсеров на «кино для взрослых» может быть сколь угодно оправдана их желанием рассказывать «глубокие истории», но не совсем понятно, почему в каждой глубокой истории должно быть девиантное поведение. А самое главное — это вредит так называемому семейному показу, а значит, и бизнесу», — отметил Жаров.

Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в России президент Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Он ввел ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.



Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.