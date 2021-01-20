Технологии и медиа , 20 янв, 21:51
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«Роскосмос» объяснил отключение системы получения кислорода на МКС
В российском сегменте Международной космической станции отключали систему получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Согласно плану работ сегодня была выключена и снова включена система «Электрон-ВМ». Оборудование работает штатно», — заявили в агентстве.
Ранее 20 января в трансляции американского космического агентства NASA из переговоров с экипажем МКС стало известно, что в российском сегменте станции отказала система подачи кислорода.
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