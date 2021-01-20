«Роскосмос» объяснил отключение системы получения кислорода на МКС

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В российском сегменте Международной космической станции отключали систему получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Согласно плану работ сегодня была выключена и снова включена система «Электрон-ВМ». Оборудование работает штатно», — заявили в агентстве.

Ранее 20 января в трансляции американского космического агентства NASA из переговоров с экипажем МКС стало известно, что в российском сегменте станции отказала система подачи кислорода.

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