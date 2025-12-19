WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
На фоне растущей технологической конкуренции между США и Китаем усиливается и напряженность в космосе, а взаимные орбитальные маневры спутников двух крупных держав стали настолько распространенными, что их теперь называют «маневренными боями» (dogfight), сообщает The Washington Post (WP).
По словам военных аналитиков, большинство «боев» в космосе представляет собой обычный шпионаж. Подробности их засекречены. Спутники фотографируют друг друга, чтобы узнать, какие системы установлены на борту и какими возможностями они обладают. Эти системы отслеживают сигналы и данные, передаваемые спутниками, прослушивают связь между космосом и Землей. Многие из них могут даже глушить такие сигналы или создавать помехи для орбитальных аппаратов, которые обеспечивают предупреждение о ракетном нападении, ведут разведку или передают важную информацию вооруженным силам.
Одно из самых динамичных сближений американских и китайских спутников произошло в феврале 2022 года. Два экспериментальных спутника КНР — Shiyan 12-01 и Shiyan 12-02 дрейфовали в западном направлении над геостационарной орбитой. В этот момент сзади приблизился спутник Пентагона USA 270. «Как и любой хороший тактический истребитель, американский космический аппарат... приблизился сзади, так что Солнце оказалось у него за спиной, освещая цель», — описывает маневр издание.
В ответ китайские спутники разделились: Shiyan 12-01 летел как прежде, но Shiyan 12-02 выполнил маневр торможения и оказался позади USA 270, с Солнцем за спиной. «Когда американский спутник USA 270 промчался мимо, китайский спутник сместился вслед за своим американским преследователем, словно при выполнении фирменного приема Маверика в фильме «Топ Ган». Позиции поменялись местами, и американским чиновникам, управляющим космическим аппаратом с Земли, пришлось планировать свои дальнейшие действия», — пишет WP.
Спутники из разных стран, когда пролетают рядом друг с другом, сближаются, но не слишком сильно, пишет газета.
Скорость спутников в космосе обычно составляет 28 157,5 км/ч, а сближение даже на 16 км считается некомфортным. В отличие от воздушных боев между истребителями стычки за позицию на орбите длятся несколько часов, а то и дней.
Cпутники обычно двигаются по заданной при запуске траектории, чтобы не тратить топливо на маневры. Но теперь, в частности, США, Китай и Россия запускают спутники, предназначенные для более динамичного полета, напоминающего полет самолета: они резко поворачивают, замедляются, ускоряются и даже летают в тандеме.
«Традиционно спутники не предназначались для ведения боевых действий и не были рассчитаны на самозащиту в случае столкновения. <...> Теперь все меняется», — сказал директор по развитию компании ExoAnalytic Solutions, занимающейся отслеживаем активности в космосе, Клинтон Кларк.
Глава космического командования США генерал Стивен Уайтинг в интервью газете рассказал, что ведущие страны могут маневрировать своими космическими аппаратами. По его словам, «в случае конфликта это может дать им преимущество перед Соединенными Штатами».
«Поэтому мы хотим быть уверенными в том, что остаемся ведущей космической державой в мире и развиваем собственные возможности для маневрирования, чтобы сохранять преимущество и защищаться», — подчеркнул Уайтинг.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй при этом отметил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и «против любой гонки вооружений в космосе».
«Китай не намерен участвовать в космической гонке с какой-либо страной и не стремится к так называемому преимуществу в космосе», — резюмировал дипломат.
Спутник, который движется с первой космической скоростью на высоте ровно 35 786 км над экватором, будет оставаться неподвижным относительно точки на Земле. Таким образом, скорость спутника на его круговой орбите точно синхронизирована с вращением Земли. Это геостационарная орбита.
Если высота спутника над Землей будет ниже 35 700 км, его угловая скорость окажется выше угловой скорости вращения планеты и спутник начнет ее «опережать». Если он поднимется выше — замедлится.
Космические технологии не единственная сфера, где соревнуются США и Китай. Гонка вооружений коснулась и ядерной сферы. Россия и США соблюдают договор СНВ-3 и некоторые другие ограничения по контролю над вооружениями, пока Китай, не связанный никакими обязательствами, наращивает потенциал, писала The Wall Street Journal.
В течение пяти лет Китай догонит США по количеству ядерных боезапасов, оценил американский президент Дональд Трамп в ноябре. «Мы ядерная держава номер один, и мне неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия на втором месте. Китай — на третьем», — отметил тогда он. Трамп предположил, что Вашингтон вместе с Москвой и Пекином обсудят денуклеаризацию.
Определенная гонка ядерных вооружений, «если говорить по-честному», на самом деле уже идет, заявил в октябре российский президент Владимир Путин. Он отмечал, что Россия не намерена первой применять ядерное оружие.
