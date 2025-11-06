Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

США, «возможно», работают над планом денуклеаризации вместе с Китаем и Россией, заявил Трамп. Деталей он не привел

Президент США Дональд Трамп заявил, что, «возможно», работает над планом по ядерному разоружению с Китаем и Россией, передает Reuters.

«Мы — ядерная держава номер один, и мне неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия на втором месте. Китай на третьем, но они нас догонят в течение четырех-пяти лет. Возможно, мы втроем работаем над планом денуклеаризации. Посмотрим, сработает ли это», — заявил президент США во время выступления на бизнес-форуме в Майами.

Деталей он не привел.

3 ноября Трамп подтвердил, что США намерены провести ядерные испытания, чтобы «увидеть, как оно [ядерное оружие] работает». Это решение он объяснил активностью других ядерных держав.

«Россия объявила, что они собираются провести испытания. Если вы заметили, Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны проводят испытания, — заметил он. — Мы — единственная страна, которая не проводит испытания. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания», — сказал президент США.

На замечание журналиста о том, что Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия, Трамп ответил, что «они об этом не говорят».

Российский президент Владимир Путин впоследствии подчеркнул, что, если США или другие страны — участницы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут ядерные испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». Глава государства поручил МИД и силовым ведомствам оценить целесообразность начала работ по подготовке ядерных испытаний.

Начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний предложил министр обороны Андрей Белоусов. По его мнению, действия Вашингтона «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании США стратегических наступательных вооружений. «Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение [подготовки] в сжатые сроки», — сказал он в ходе совещания Путина с членами Совета безопасности.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что США так и не конкретизировали, что именно имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях, хотя российские дипломаты обращались с соответствующим запросом.

Глава Генштаба Валерий Герасимов также отметил, что американская сторона не дает официальных комментариев по поводу слов Трампа и может продолжать уклоняться от пояснений. «Но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов, так как времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет», — пояснил он.