 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

WSJ узнал о плане владельца ChatGPT стать конкурентом Маска в космосе

Сэм Альтман планировал наладить разработку орбитальных дата-центров, которые можно было бы размещать в космосе. Для этого он собирался выкупить или начать сотрудничать с ракетной компанией
Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман хотел купить или наладить сотрудничество с ракетной компанией, чтобы составить конкуренцию компании SpaceX, принадлежащую Илону Маску. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, летом Альтман общался с представителями компании Stoke Space, занимающейся разработкой и производством ракет. Осенью обсуждения возобновились. «Среди предложений было осуществление OpenAI серии долевых инвестиций в компанию, чтобы в конечном итоге получить контрольный пакет. Объем таких инвестиций со временем составил бы миллиарды долларов», — пишет WSJ. Однако на данный момент переговоры прекратились.

Интерес Альтмана к ракетной отрасли связан с идеей строительства дата-центров в космосе, отмечает издание. Он предполагает, что растущий спрос на ИИ может потребовать столько энергии, что для Земли это может привести к серьезным экологическим последствиям. Орбитальные дата-центры позволили бы компаниям использовать солнечную энергию для своей работы.

OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире
Технологии и медиа
Генеральный директор Open AI Сэм Альтман

Компания Stoke Space работает над созданием двухступенчатый ракеты Nova среднего класса. Ее преимущество в полной многоразовости: обе ступени предназначены для повторного использования.

Компании Маска и Альтмана конфликтуют уже давно.В 2024 году Илон Маск подал иск на OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации компании. По его мнению, OpenAI была преобразована де-факто в дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом продукта.

А в апреле 2025-го OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в систематическом давлении. Разработчик искусственного интеллекта обратился в федеральный суд с просьбой запретить Маску осуществлять «дальнейшие незаконные и неправомерные действия» в отношении компании.

В октябре компания Сэма Альтмана стала самым дорогим стартапом мира, обогнав по стоимости SpaceX Илона Маска. После продажи части акций сотрудниками компании ее стоимость достигла $500 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
Сэм Альтман Илон Маск космос
Материалы по теме
На OpenAI подали в суд из-за случаев суицида после общения с ChatGPT
Технологии и медиа
OpenAI заключила сделку на $38 млрд с Amazon Web Services
Технологии и медиа
Microsoft заключила новую сделку с OpenAI
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 13:30 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 13:30
Развожаев сообщил об отражении налета ВСУ на Севастополь Политика, 13:55
ФНС против четырех новых налоговых схем. КейсыПодписка на РБК, 13:54
Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2026 в Италии Спорт, 13:51
Захарова объяснила атаки в Черном море попыткой сорвать мирный процесс Политика, 13:51
В «Эксмо» в топы продаж вышла книга «вавилонских притч» о богатстве
РАДИО
 Общество, 13:50
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
WSJ узнал о плане владельца ChatGPT стать конкурентом Маска в космосе Технологии и медиа, 13:44
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Турция призвала Россию и Украину обеспечить безопасность энергообъектов Политика, 13:42
В ВТБ рассказали, как ИИ повлияет на стратегии частных инвесторов Отрасли, 13:39
Reuters сообщил об угрозе демографической катастрофы на Украине Политика, 13:39
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
В Думе предложили дату второго чтения законопроекта о рубках на Байкале Политика, 13:28
ЦБ закрепит ответственность организаторов за обещания на IPO в 2026 году Инвестиции, 13:24
«Автостат» назвал самые популярные импортируемые автомобили в России Авто, 13:22