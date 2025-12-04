WSJ узнал о плане владельца ChatGPT стать конкурентом Маска в космосе
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман хотел купить или наладить сотрудничество с ракетной компанией, чтобы составить конкуренцию компании SpaceX, принадлежащую Илону Маску. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По информации издания, летом Альтман общался с представителями компании Stoke Space, занимающейся разработкой и производством ракет. Осенью обсуждения возобновились. «Среди предложений было осуществление OpenAI серии долевых инвестиций в компанию, чтобы в конечном итоге получить контрольный пакет. Объем таких инвестиций со временем составил бы миллиарды долларов», — пишет WSJ. Однако на данный момент переговоры прекратились.
Интерес Альтмана к ракетной отрасли связан с идеей строительства дата-центров в космосе, отмечает издание. Он предполагает, что растущий спрос на ИИ может потребовать столько энергии, что для Земли это может привести к серьезным экологическим последствиям. Орбитальные дата-центры позволили бы компаниям использовать солнечную энергию для своей работы.
Компания Stoke Space работает над созданием двухступенчатый ракеты Nova среднего класса. Ее преимущество в полной многоразовости: обе ступени предназначены для повторного использования.
Компании Маска и Альтмана конфликтуют уже давно.В 2024 году Илон Маск подал иск на OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации компании. По его мнению, OpenAI была преобразована де-факто в дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом продукта.
А в апреле 2025-го OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в систематическом давлении. Разработчик искусственного интеллекта обратился в федеральный суд с просьбой запретить Маску осуществлять «дальнейшие незаконные и неправомерные действия» в отношении компании.
В октябре компания Сэма Альтмана стала самым дорогим стартапом мира, обогнав по стоимости SpaceX Илона Маска. После продажи части акций сотрудниками компании ее стоимость достигла $500 млрд.
