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Илон Маск подвел итоги голосования — уходить ли ему с поста главы Twitter

Более половины опрошенных Маском в Twitter выступили за его уход с поста главы компании
Более половины опрошенных в Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании. Он пообещал, что подчинится результатам опроса. Маск подчеркнул, что «желающие власти — это те, кто меньше всего ее заслуживают»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Более половины пользователей Twitter, проголосовавших в опросе бизнесмена Илона Маска, выступили за то, чтобы он ушел с поста гендиректора соцсети.

По состоянию на 14:40 19 декабря, 57,5% опрошенных выступили за его отставку, 42,5% — против. Всего в опросе приняли участие 17,5 млн пользователей Twitter.

«Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях, так как они имеют свойство сбываться», — написал он позднее. Маск также подчеркнул, что «желающие власти — это те, кто меньше всего ее заслуживают».

Ранее Маск запустил опрос в соцсети, предложив пользователям решить, остаться ли ему на посту главы Twitter или уйти. Он пообещал, что поступит так, как решат пользователи.

В конце октября Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал ряд преобразований в социальной сети. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения. Агентство Reuters писало, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд. 

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Ранее Маск уже запускал опросы среди пользователей Twitter: восстановить ли аккаунт экс-президента Дональда Трампа, который ранее был заблокирован; а также стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

Большая часть опрошенных пользователей положительно ответили на оба вопроса.

В середине декабря Twitter заблокировал аккаунты ряда американских журналистов. The Washington Post связывала блокировку с освещением истории об аккаунте, который отслеживал перемещение самолета Маска.

После этого Маск запустил опрос, когда ему разблокировать аккаунты журналистов, «передавших его точное местоположение». В результате 58,7% проголосовавших выступили за немедленную разблокировку, еще 41,3% выступили за то, чтобы аккаунты разблокировали через семь дней.

«Люди высказались. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моем местоположении, будет прекращена сейчас», — отреагировал он на итоги голосования.

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Илон Маск Twitter Опрос гендиректор
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