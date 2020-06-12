Sony презентовала PS5. Главное о приставке

Sony презентовала долгожданную новую модель своей приставки PlayStation. Компания является лидером российского рынка консолей с долей более 80%

Фото: PlayStation / YouTube

Японская компания Sony впервые показала игровую консоль нового поколения PlayStation 5 (PS5) в четверг, 11 июня. Изначально презентацию устройства была запланирована на 4 июня, но в начале этого месяца мероприятие перенесли на неопределенный срок из-за масштабных протестов в США, связанных со смертью Джорджа Флойда.

Консоль поступит в продажу в двух версиях — стандартной c дисководом, а также без него — DigitalEdition. Покупать игры на консоль без дисковода можно будет через PlayStationStore. Стандартная модель имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц; видеокарту на базе AMD Radeon RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц и мощностью 10,3 терафлопс; 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6; 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с; дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с. Sony также заявляет о поддержке разрешения 8К и 4К с частотой обновления экрана 120 Гц.

Презентация новой консоли началась с тизера улучшенной версии игры GrandTheftAuto V (GTA V), которая станет доступной для этой приставки в 2021 году. Кроме нее, Sony презентовала еще несколько игр, которые выйдут только на PlayStation 5: автосимулятор GranTurismo 7, экшен-РПГ Horizon: The Forbidden West, экшен от первого лица GhostWire: Tokyo, ролевую игру в жанре темного фэнтези Demon'sSouls, игру для детей Ratchet & Clank Rift Apart и футуристический триллер Returnal. Кроме того, компания анонсировала функцию обратной поддержки — это значит, что подавляющее большинство игр, выпущенных для четвертой версии, будут доступны и для пятой версии консоли.