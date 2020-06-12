Технологии и медиа , 12 июн, 16:42
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Sony презентовала PS5. Главное о приставке
Sony презентовала долгожданную новую модель своей приставки PlayStation. Компания является лидером российского рынка консолей с долей более 80%
Японская компания Sony впервые показала игровую консоль нового поколения PlayStation 5 (PS5) в четверг, 11 июня. Изначально презентацию устройства была запланирована на 4 июня, но в начале этого месяца мероприятие перенесли на неопределенный срок из-за масштабных протестов в США, связанных со смертью Джорджа Флойда.
- Консоль поступит в продажу в двух версиях — стандартной c дисководом, а также без него — DigitalEdition. Покупать игры на консоль без дисковода можно будет через PlayStationStore. Стандартная модель имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц; видеокарту на базе AMD Radeon RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц и мощностью 10,3 терафлопс; 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6; 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с; дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с. Sony также заявляет о поддержке разрешения 8К и 4К с частотой обновления экрана 120 Гц.
- Презентация новой консоли началась с тизера улучшенной версии игры GrandTheftAuto V (GTA V), которая станет доступной для этой приставки в 2021 году. Кроме нее, Sony презентовала еще несколько игр, которые выйдут только на PlayStation 5: автосимулятор GranTurismo 7, экшен-РПГ Horizon: The Forbidden West, экшен от первого лица GhostWire: Tokyo, ролевую игру в жанре темного фэнтези Demon'sSouls, игру для детей Ratchet & Clank Rift Apart и футуристический триллер Returnal. Кроме того, компания анонсировала функцию обратной поддержки — это значит, что подавляющее большинство игр, выпущенных для четвертой версии, будут доступны и для пятой версии консоли.
- PS5 — первая консоль от Sony, в дизайне которой преобладает белый цвет, а не черный или серый. Многие пользователи Twitter сравнили дизайн PlayStation 5 с Wi-Fi роутером, а некоторые — с «финансируемой государством хоккейной ареной». Дату старта продаж и цену консоли Sony обещает объявить позже, ориентировочный срок старта продаж в мире — конец 2020 года. Продажи предыдущей модели PS4 в России начались 29 ноября, на две недели позже, чем в США. Цена приставки составляла 18,99 тыс. руб. (в США — $399).
- По прогнозу компании AmpereAnalysis, консоли PS5 будут продаваться в ценовом диапазоне от $450 до $499. Из-за увеличения цены на PS5 аналитики ожидают, что ее продажи окажутся хуже, чем у предыдущей модели. Впрочем, ожидается, что Sony сможет установить более низкую цену для консоли без дисковода, сообщает Bloomberg.
- После презентации консоли акции Sony на Токийской бирже потеряли в цене. К закрытию торгов 11 июня стоимость одной акции составляла 7494 йены ($70,05), на открытии торгов 12 июня она упала больше чем на 2%.
- По данным Statcounter, в мае этого года Playstation была лидером на рынке операционных систем для консолей в мире с долей 65,96%. Ближайшие конкуренты Xbox и Nintendo занимали 33,47% и 0,57%, соответственно. В России Playstation занимает 80,95%, Xbox — 17,74%, а Nintendo — 1,3%.
- В июне 2020 года «Яндекс.Маркет» изучил спрос на игровые консоли и игры в период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года. Самой популярной приставкой среди пользователей «Яндекс.Маркета» стала SonyPlayStation 4 Pro. В топ-3 наиболее популярных моделей вошли еще две модели от Sony, на четвертом месте оказалась гибридная консоль NintendoSwitch, на пятом — стационарные приставки Xbox.
- По данным «М.Видео — Эльдорадо», лидером на рынке игровых консолей в России за девять месяцев 2019 года была Sony с долей около 60% в штуках и 75% в деньгах, большинство продаж пришлось на консоль PS4. Всего за указанный период было продано 400 тыс. устройств на сумму 7,3 млрд руб., что на 10% больше в штуках и 6% в деньгах показателей предыдущего года.
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