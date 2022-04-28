В России вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox

В России в марте—апреле сильно выросли продажи «коробочных» игр для консолей. На фоне ухода иностранных игроков их запасов хватит на время, потом для этой продукции нужно будет разрешать параллельный импорт, говорят эксперты

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продажи игр на физическом носителе для приставок PlayStation, Xbox и Nintendo в первом квартале 2022 года увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РБК представитель «М.Видео-Эльдорадо», не называя абсолютных показателей. Пик продаж был зафиксирован в марте: они выросли втрое. В общих продажах игр 80% приходилось на игры для приставки от Sony. Помимо игр, спросом также пользуются физические карты оплаты подписки на онлайн-магазин PlayStation Plus.

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков сообщил, что до марта несколько кварталов подряд спрос на игры в коробках стагнировал. Нынешний взлет продаж он связал с тем, что онлайн-магазины производителей приставок PlayStation, Xbox и Nintendo ограничили работу для российских клиентов после начала военной операции на Украине.

Microsoft, которая выпускает консоли Xbox, объявила о приостановке деятельности в России в начале марта. В середине марта Sony сообщила о прекращении продаж консолей PlayStation, игр и поддержки онлайн-магазина PlayStation Store на территории России. Последняя приставка от Sony — PlayStation 5 имеет две версии, с дисководом и без него. Предполагалось, что пользователи консоли без дисковода смогут приобретать игры онлайн. Почти одновременно с Sony поставки своих консолей и работу онлайн-магазина приостановила и Nintendo.

Представитель Ozon также сообщил о росте на 80% штучных продаж «коробочных» игр в марте—апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, в марте продажи дисковых игр для приставок в натуральном исчислении были выше февраля более чем на четверть. Лидером сегмента были игры для PlayStation разных поколений — их продажи по итогам марта выросли на 56% к прошлому году.

По словам представителя Wildberries, в апреле продажи «коробочных» видеоигр на маркетплейсе подскочили на 95% в штуках по сравнению с тем же периодом 2021-го. О росте спроса на коробочные игры заявил и вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Только с 18 по 24 апреля продажи «коробочных» игр для PlayStation и Xbox в этой сети увеличились на 270% в количестве и на 460% в выручке по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Хватит ли запасов

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По словам источника, близкого к одному из российских ретейлеров, имеющихся складских запасов видеоигр для консолей хватит на полтора-два месяца. Он говорит, что новые отгрузки видеоигр возможны только в рамках параллельного импорта. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за серый (параллельный) импорт и позволяющее ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей. Однако список продукции, на которую будет распространяться разрешение, пока не утвержден.

«Незначительные остатки на складах дистрибьюторов еще есть, в данных реалиях новые отгрузки, наверное, будут возможны скорее в рамках параллельного импорта», — подтвердил Догадин. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» лишь отметил, что запасов «хватит для удовлетворения текущего спроса». По словам представителя Wildberries, дефицита игр для консолей они не наблюдают, а товарных запасов достаточно для того, чтобы обеспечить потребности покупателей на несколько месяцев вперед. Представитель «Ситилинка» сказал, что они не видят роста продаж «коробочных» игр, а запасов при текущем спросе «хватит надолго».

Президент группы компаний E Terra Media Наталья Чайковская связывает рост продаж «коробочных» игр с эффектом «отложенного спроса»: на фоне ограничения поставок многие пользователи консолей решили приобрести товары, которые ранее находились в категории желаемого. Она не ожидает дефицита в этой области в ближайшее время и отмечает, что ретейл «стремится «сливать» товар по максимально возможной стоимости».

Как будут играть россияне

Аналитики игрового бренда My.Games (входит в состав VK) предварительно оценивали объем российского рынка видеоигр в 2021 году в 163,4 млрд руб. Из этой суммы на консольные игры приходилось лишь 5% — 13,64 млрд руб.

По словам аналитика Positive Technologies Федора Чунижекова, из данных различных провайдеров они видят, что с марта примерно на 20%, по сравнению с концом 2021-го, вырос трафик, обращенный к торрент-трекерам, тогда как трафик в сторону официальных магазинов приложений и видеоигр существенно снизился. По его словам, повышение спроса наблюдается и на взломанные консоли, и на пиратский игровой контент для них. «Распространение пиратского игрового контента в теории может стать альтернативой официальным играм, как, например, это происходит на Кубе, — рассуждает Чунижеков. — Однако в отличие от официальных игр у такого контента не будет обновлений и технической поддержки; будет невозможно получать внутриигровые «достижения» и быть частью сообщества игроков; в пиратских играх нет мультиплеера».

Чунижеков также напомнил, что загрузка контента или программного обеспечения из неофициальных или непроверенных источников является небезопасным занятием: практически любой файл, который находится на торрент-площадках, может содержать вредоносное ПО. «Чтобы не пополнить ряды жертв злоумышленников, мы рекомендуем загружать контент только из официальных или проверенных источников, а в случае загрузки со сторонних ресурсов сначала проверять файлы антивирусными программами», — советует он.

Государство и правообладатели могут преследовать за распространение и использование пиратского контента, напомнил эксперт. Взлом и последующая продажа игровых консолей может обернуться превращением консоли в «кирпич» из-за блокировки разработчиками или реальным сроком и немаленьким штрафом для злоумышленников, как это недавно произошло с жителем Липецка, которого приговорили к году колонии и штрафу в 15 тыс. руб. за продажу взломанной приставки на одной из площадок объявлений. По его словам, для запуска пиратских версий игр на консолях необходимо внести специальные изменения в официальное программное обеспечение (прошивку), которые позволят запускать пиратский софт в обход мер безопасности. Внесение изменений в официальную прошивку может привести к блокировке консоли или внедрению прошивок с уязвимостями или вредоносным ПО, предупреждает Чунижеков.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин говорит, что у всех многопользовательских онлайн-игр есть серьезная защита от подключения игроков с нелицензионной копией игры. «Даже если взломать игру или «перепрошить» приставку, игроки могут быть ограничены одиночным режимом (single player) и отрезаны от дополнительного функционала», — напоминает Бырдин, добавляя, что всплеск пиратства в одном сегменте неминуемо спровоцирует его рост и в других. «На множестве нелегальных ресурсов копии пиратских игр размещены по соседству с кино и музыкой», — указывает глава ассоциации.