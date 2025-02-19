После запрета майнинга в Иркутске вырос серый сегмент

В Иркутске растет потребление бытовой электроэнергии серыми майнерами. Собеседники РБК объясняют это запретом на майнинговую деятельность в регионе с начала года и ростом стоимости биткоина

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Часть майнеров криптовалют в Иркутске, ранее занимавшихся своей деятельностью легально, после запрета перешли в серую зону, рассказали РБК несколько источников на рынке энергетики. Отдельно на рост активности серых майнеров, по словам собеседников, повлиял рост стоимости биткоина до исторического максимума в начале этого года.

По данным Иркутской энергосбытовой компании («Иркутскэнергосбыта»), потребление бытовой электроэнергии, предназначенной для населения, в первый месяц после запрета майнинга выросло на 1% по сравнению с январем 2024-го, хотя предполагалось, что оно снизится на фоне менее холодной в сравнении с прошлым годом зимы. Иркутск относится к регионам с низким уровнем газификации, поэтому большинство домов там оснащены электроотоплением. Ожидалось, что из-за этого более теплый январь покажет менее высокий уровень энергопотребления, но он практически не изменился и даже немного вырос, указывает глава «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов. Основной причиной этого, по его словам, является нагрузка на сеть со стороны бытовых майнеров, деятельность которых в регионе в зимний период была запрещена в конце прошлого года из-за риска возникновения энергодефицита.

1 ноября 2024 года вступили в силу положения закона «О майнинге», разрешающие легально добывать криптовалюту. В конце прошлого года правительство утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года по 15 марта 2031-го вводится запрет или ограничения на майнинг. Запрет будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. В Иркутской области, отдельных районах Бурятии и Забайкальского края майнинг будет запрещен временно, в осенне-зимний отопительный период.

Почему растет серый майнинг

Харитонов указывает, что после запрета майнинга в регионе часть зарегистрированных добытчиков криптовалюты приостановили свою деятельность до 15 марта. «Другая часть во избежание простоя вычислительных мощностей приняла решение о переезде в другие регионы, а часть — пытается искать лазейки. В регионе процветает бытовой майнинг, для него используют мощности гаражных кооперативов, садовых товариществ и домохозяйств», — объясняет он. Рост майнинга на дому, по словам Харитонова, особенно виден по почасовому энергопотреблению в квартирах, когда ночью нагрузка на сеть не снижается из-за того, что майнинговое оборудование потребляет стабильно много электричества.

При выявлении случаев незаконного майнинга на дому энергосетевые компании могут лишь взыскать разницу в тарифах между теми, что предназначены для населения, и теми, что для предпринимателей. По мнению Харитонова, для борьбы с этим явлением это неэффективно. Единственный способ остановить рост нагрузки на сети со стороны майнеров, по его мнению, — сделать их деятельность невыгодной: «Майнинг убьет только экономика». Для этого придется снизить дифференцированные тарифы на электроэнергию, созданные для борьбы с серым майнингом. С 1 января в Иркутской области действуют дифференцированные тарифы, которые предполагают разную стоимость в зависимости от объема потребления электроэнергии в месяц и того, находится потребитель в городе или селе.

При этом около 90% объемов потребления электроэнергии населением укладывается в первый диапазон (1,58 руб. за 1 кВт в городах и 1,106 руб. в селе при потреблении до 3,9 тыс. кВт·ч в месяц), писал в феврале в своем телеграм-канале первый зампред комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «По информации ФАС, первые данные, полученные после введения с 1 января 2025 года дифференцированных тарифов на электроэнергию, показывают определенный положительный эффект с точки зрения достижения заложенных при принятии решения целей сокращения небытового потребления, прежде всего серого майнинга, и снижения перекрестного потребления», — писал Завальный. Он оговаривался, что механизм требует донастройки для более эффективной борьбы с серым майнингом, «но не бьющим по гражданам, использующим электроэнергию для отопления жилых домов».

РБК направил запрос в Минэнерго и пресс-службу губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области.

Харитонов также напомнил, что в 2024 году Иркутск значительно усилил энергосистему региона, поэтому в январе он не столкнулся с большим количеством аварий. Значительную роль в этом, по его словам, также сыграла более теплая погода. Но, если холода будут более сильными и население будет активнее отапливать дома электричеством, риски сбоев в энергосети вновь возрастут.

Как меняется рынок майнинга после легализации и запрета в ряде регионов

По данным EnergyTool МТС, в целом по России количество майнинговых ферм в январе 2025 года в годовом сопоставлении выросло на 7%. В Иркутской области, которая была лидирующим регионом по объему майнинга в 2024 году, рост составил 18%. Система анализа энергопотребления EnergyTool МТС с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения учитывает агрегированный интернет-трафик и ряд других параметров, которые позволяют сделать вывод об аномалиях в потреблении и с высокой точностью определить наличие майнинговой инфраструктуры.

Наибольший рост в январе среди регионов показали Ростовская область (94%), Тюменская область (49%), Свердловская область (42%), ХМАО (36%), Пермский край (30%), Челябинская область (32%), Республика Башкортостан (24%), Самарская область (20%). Московский регион в динамике майнинговой инфраструктуры сократился на 8%, а Санкт-Петербург — на 50%. «Рынок адаптируется к новому законодательству в ожидании разъяснений. В том числе перераспределяет мощности в регионы, где майнинг не ограничен или содержание дата-центров обходится дешевле», — сообщил представитель МТС.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов говорит, что посчитать мощность, которую используют для майнинга незаконно, сложно. «Но мы не исключаем, что после введения запрета часть игроков рынка, которые осуществляли свою деятельность в соответствии с законом, перейдут на другую сторону правового поля и будут нарушать [запрет], чтобы исключить «простой» оборудования, которое в соответствии со спецификой работы отрасли должно работать 24/7/365», — отметил Безделов. Перенос существующей инфраструктуры обходится в 1,5–2 раза дороже строительства новых центров обработки данных (ЦОД), указал он со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.

Безделов со ссылкой на представителей правительства Иркутской области указывает, что в результате прекращения деятельности промышленных майнеров было высвобождено порядка 320 МВт электрической мощности. Но, по словам источника РБК, высвобожденные мощности технически невозможно направить на бытовые нужды, потому что существующие сети для них остаются перегруженными в том числе серым майнингом. При этом дефицит энергомощности на юго-востоке Сибири прогнозируется на уровне 1,23 ГВт к 2029 году. Для сравнения: мощность Иркутской ГЭС составляет 687 МВт, то есть нехватка составляет мощность двух ГЭС, указывает он.

Безделов напомнил, что ассоциация ранее предупреждала, что введение запрета спровоцирует майнеров к работе вне правового поля, и предлагала альтернативные способы оптимизации электроснабжения регионов, в частности аудит технологического подключения к энергосистеме и отключение нелегальных потребителей, что, по его оценке, позволило бы вернуть в сеть дополнительные мощности и устранить энергодефицит в Юго-Восточной ОЭС Сибири. «Майнинг с нарушением правил приводит к ряду негативных последствий: снижению доходов энергетических компаний, увеличению нагрузки на энергосистемы регионов, износу электросетей, а также пожарам и повреждению имущества. По примерным подсчетам, общий ущерб от такой деятельности в России составляет около 10 млрд руб. ежегодно», — объясняет глава ассоциации потенциальные риски роста серого майнинга.

В то же время, несмотря на введенные ограничения, на федеральном уровне не предусмотрены эффективные механизмы контроля и санкции за их нарушение, указал директор по энергетике и строительству Intelion Data Systems Максим Симуткин. «В результате часть участников продолжают деятельность в сером сегменте без значимых последствий».