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В Ингушетии нашли подпольную майнинг-ферму из 334 устройств

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В Ингушетии нашли подпольную майнинг-ферму из 334 устройств
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В Ингушетии специалисты компании «Россети Северный Кавказ» совместно с рабочей группой ФСБ обнаружили незаконно установленное оборудование для майнинга криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ». Незаконное оборудование находилось в нежилом помещении на окраине села Гази-Юрт.

В ходе проверки были найдены 334 устройства для майнинга, подключенные к электросети с грубым нарушением. Ранее потребителю был установлен трансформатор на 160 киловольт-ампер (кВА), однако нарушитель заменил его на два трансформатора по 630 кВА, демонтировав при этом счетчик учета электроэнергии.

Объем безучетного потребления составил 9,3 млн кВт·ч, что сопоставимо с потреблением Назрани (крупнейший город Ингушетии) за полмесяца. Ущерб, нанесенный энергетической компании, оценен почти в 89,2 млн руб.

Правительство до 2031 года запретило майнинг в десяти регионах России
Политика
Фото:Регина Уразаева для РБК

С 1 января в десяти регионах России ввели запрет на майнинг криптовалют. Ограничения затронули Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае запрет будет действовать в пиковые периоды энергопотребления: с января по март в 2025 году и с ноября по март в последующие годы.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о майнинге, разрешающий добычу криптовалют зарегистрированным ИП, юрлицам и физлицам в пределах установленных лимитов энергопотребления. Ограничения в регионах связаны с нехваткой свободных мощностей для подключения новых потребителей, отметил тогда замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

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Теги
Компании
Ингушетия «Россети» майнинг хищение электроэнергия криптовалюта
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