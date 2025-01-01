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Технологии и медиа ,  
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В десяти регионах России запретили майнинг криптовалют

В десяти российских регионах с 1 января ввели запрет на майнинг криптовалют. Это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Ограничения введены до 2031 года.

Соответствующее постановление правительства 24 декабря обнародовал ТАСС. В еще трех регионах - Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - ограничения будут вводиться временно, в пики энергопотребления. В 2025 году речь идет о сроке с 1 января по 15 марта, а в последующие годы - с 15 ноября по 15 марта.

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Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В августе 2024-го президент Владимир Путин подписал закон «О майнинге», с 1 ноября его положения, разрешающие легально добывать криптовалюты, вступили в силу. Майнинг разрешили ИП и юрлицам, зарегистрированным в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС), а также физлицам без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, установленных регионами.

Ограничения в регионах на добычу криптовалют связаны с тем, что на некоторых территориях майнеры выбрали все свободные мощности, и новые потребители не могут подключиться к энергосетям, объяснял замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

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