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Новые законы в России ,  
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Правительство до 2031 года запретило майнинг в десяти регионах России

Сюжет
Новые законы в России
О том, что бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск дефицита энергии для ряда регионов, Путин говорил еще в июле. На фоне этого кабмин решил запретить майнинг в 10 регионах
Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

Правительство утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года вводится запрет или ограничения на майнинг, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект кабмина.

Большая часть этих регионов относится к Северному Кавказу. Запрет будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Майнинг будет запрещен также на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в пики энергопотребления.

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Фото:Роман Ларчиков / Shutterstock

Президент России Владимир Путин еще в июле заявил, что бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. 26 октября глава государства подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. Согласно новом правилам, правительство вправе установить запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах.

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) отмечал, что такие меры целесообразно рассматривать на территориях, где в среднесрочной перспективе прогнозируется дефицит электрической энергии и мощности. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 ГВт, а наибольшая доля пришлась на Сибирский федеральный округ (СФО). При этом, как ранее подсчитали эксперты рейтингового агентства АКРА, самый дешевый майнинг, исходя из затрат на энергопотребление, сегодня возможен в Иркутской области, а также республиках Хакасия и Дагестан.

Согласно оценкам аналитиков Кембриджского университета, в начале 2022 года Россия входила в число пяти крупнейших стран по объемам хешрейта биткоина (количество вычислений в единицу времени).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
майнинг криптовалюты дефицит электроэнергии СКФО правительство запрет
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