Правительство до 2031 года запретило майнинг в десяти регионах России
Правительство утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года вводится запрет или ограничения на майнинг, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект кабмина.
Большая часть этих регионов относится к Северному Кавказу. Запрет будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
Майнинг будет запрещен также на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в пики энергопотребления.
Президент России Владимир Путин еще в июле заявил, что бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. 26 октября глава государства подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. Согласно новом правилам, правительство вправе установить запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах.
«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) отмечал, что такие меры целесообразно рассматривать на территориях, где в среднесрочной перспективе прогнозируется дефицит электрической энергии и мощности. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 ГВт, а наибольшая доля пришлась на Сибирский федеральный округ (СФО). При этом, как ранее подсчитали эксперты рейтингового агентства АКРА, самый дешевый майнинг, исходя из затрат на энергопотребление, сегодня возможен в Иркутской области, а также республиках Хакасия и Дагестан.
Согласно оценкам аналитиков Кембриджского университета, в начале 2022 года Россия входила в число пяти крупнейших стран по объемам хешрейта биткоина (количество вычислений в единицу времени).
Читайте РБК в Telegram.
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
В Японии разработают прототип лунного поселения
Суд оштрафовал Никиту Михалкова
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов