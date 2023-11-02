ФАС назвала переход на новые тарифы на свет средством борьбы с майнингом

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает с 1 января 2024 года устанавливать в регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если региональные власти решат увеличить размер перекрестного субсидирования, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Перекрестное субсидирование — это доплата бизнеса за снижение тарифов для населения. Дифференциация тарифов предполагает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Если регион пойдет на внедрение подобной практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования по специальной формуле, разработанной ФАС.

Тарифы для населения намерены устанавливать с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость электроэнергии для граждан будут устанавливать региональные тарифные органы. Регионам, которые не согласны на эту меру, предложат иной вариант — субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов, поясняли в ФАС.

Переход на дифференциацию тарифов даст возможность «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом», считают в ведомстве. Инициативу поддержало и Минэнерго, пишет агентство.

Как писал ранее «Коммерсантъ», инициатива может коснуться почти всей страны, поскольку в 2024 году, по данным ФАС, большинство регионов при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий.

Мера по дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления обсуждается не первый год. В феврале 2022 года ФАС отмечала, что дискуссия на этот счет идет и у регионов есть «право (не обязанность)» использовать такой метод тарификации. На тот момент уже использовался механизм дифференциации «по зонам суток, когда в определенные промежутки времени устанавливаются разные цены за потребленную электроэнергию».