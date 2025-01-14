В Махачкале нашли подпольную майнинг-ферму

В Махачкале пресекли работу подпольной майнинг-фермы, ущерб от работы которой превышает 180 млн руб., сообщил исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.

«Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов. <…> Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей — более 180 миллионов, если быть точным. А ведь эти средства могли бы пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию оборудования и повышение качества услуг для всех нас», — написал Гаджиев.

Он добавил, что криптоферма состояла из более чем 400 аппаратов для майнинга. и была подключена к электросетям незаконно.

В Дагестане с 1 января ввели запрет на майнинг криптовалют, то же самое сделали еще в девяти российских регионах — Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ограничения введены до 2031 года.

В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае также будут вводиться ограничения, но временно, в пики энергопотребления.

В 2024 году российский президент Владимир Путин подписал закон «О майнинге», разрешающий легально добывать криптовалюты. Ограничения в регионах на их добычу связаны с тем, что на некоторых территориях майнеры выбрали все свободные мощности и новые потребители не могут подключиться к энергосетям, объясняли в Минэнерго.