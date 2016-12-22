ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,46 66,46 EUR Нал. 76,72 75,63 USD Бирж. 66,95 +0,16 EUR Бирж. 76,12 +0,37 USD ЦБ. 66,75 +0,12 EUR ЦБ. 75,78 +0,39 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3676,20 +160,00 IMOEX 2346,85 -0,52% RTSI 1104,16 -0,83% Brent 58,42 -2,80% DJIA 23878,21 +1,21% Nasdaq 6828,98 +1,11%
Эксперты спрогнозировали рост российского венчурного рынка почти в 30 раз
Лента новостей
Госдума поддержала возвращение рекламы пива на постоянной основе 17:51, Общество В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты 17:48, Общество В Бразилии арестовали 48 полицейских по подозрению в сотрудничестве с ОПГ 17:32, Общество Минстрой предупредил о невозможности выполнить требования Путина по жилью 17:31, Политика Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в поддержке демократов 17:27, Технологии и медиа НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах 17:15, Экономика Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 17:07, РБК и EXMO Работающие в России германские компании разуверились в росте ее экономики 17:03, Экономика Чем EOS лучше Stellar: капитализация токена выросла до $2,2 млрд 16:55, Крипто «Яндекс» назвал последствия проекта о доле иностранцев в агрегаторах 16:55, Технологии и медиа Австрия не смогла подтвердить обвинения против российских биатлонистов 16:52, Общество Высокая конкуренция: ниша для сети магазинов натуральных продуктов 16:46, РБК и «Билайн» Бизнес Реставрацию поврежденной картины Репина начнут спустя год после нападения 16:45, Общество Производитель телешоу «Дом-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube 16:43, Технологии и медиа Эксперты спрогнозировали рост российского венчурного рынка почти в 30 раз 16:40, Технологии и медиа Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ» 16:38, Общество Индекс Dow Jones рухнул на 500 пунктов: почему инвесторы продают акции 16:31, Quote «Дочка» ЦБ отказалась перестраховывать космические запуски 16:29, Финансы Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 16:16, РБК и Путешествие в Рождество ЦБ запретил страховать ответственность застройщиков лидеру рынка 16:04, Финансы Украина продлила продовольственное эмбарго на российские товары 16:04, Политика Госдума поддержала запрет на долю иностранцев в новостных агрегаторах 16:04, Политика Власти Москвы утвердили 13 новых стартовых площадок под реновацию 16:03, Общество Идея по инвестированию: что делать с токеном Stellar 15:53, Крипто В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 15:35, РБК и Mitsubishi Outlander Нарышкин подтвердил слова Лаврова о готовящейся Киевом провокации 15:29, Политика Шойгу поставил задачу довести численность «Юнармии» до полумиллиона 15:27, Общество Есть доказательства: токены Tether были обеспечены долларами США 15:20, Крипто
Эксперты спрогнозировали рост российского венчурного рынка почти в 30 раз
Технологии и медиа, 16:40
0
Эксперты спрогнозировали рост российского венчурного рынка почти в 30 раз
К 2030 году объем российского венчурного рынка должен вырасти до 410 млрд руб., прогнозирует Российская венчурная компания. Доля иностранных инвесторов на нем должна увеличиться с нынешних 9 до 17%
Фото: Андрей Любимов / РБК

К 2030 году объем сделок на национальном рынке венчурного капитала должен составить 410 млрд руб. в год, что в 29 раз больше, чем в 2017 году. Суммарное предложение капитала на венчурном рынке (общее количество денег, на которое могут рассчитывать проекты со стороны венчурных инвесторов разных категорий) должно вырасти в 12,5 раза, до 2,73 трлн руб. Такие цели указаны в проекте стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, подготовленном Российской венчурной компанией (РВК) совместно с Минэкономразвития.

Проект был презентован на мероприятии в Москве, передает корреспондент РБК. В первом квартале 2019 года документ планируется внести в правительство, пояснил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин.

Рисковали по-крупному: как изменился венчурный рынок в России
Технологии и медиа

Стратегия предусматривает реализацию более 40 инициатив, направленных на устранение барьеров для развития венчурной индустрии в России. Среди них — снятие законодательных ограничений и создание экономических стимулов для выхода на рынок новых типов инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. В 2030 году на их долю должно приходиться 9% от объема сделок на рынке венчурного капитала в России. Доля корпоративных инвестиций должна возрасти до 35% (в 2017 году составляла 23%), иностранных инвесторов — до 17% (с 9%). При этом доля государственных и частных инвестиций снизится до 4 и 35% соответственно (в 2017 году — 12 и 56%). Однако в абсолютном выражении сумма государственных инвестиций должна увеличиться в восемь раз, а частных — в 18.

Чтобы увеличить приток иностранных инвестиций, требуется повысить привлекательность российской юрисдикции, указано в стратегии. В частности, упоминается вариант создания зарубежными компаниями локальных российских центров исследований и разработок. Стратегия предполагает также создание особой экономической зоны со специальным налогово-правовым режимом для иностранных компаний и предложение для них налоговых льгот.

Заместитель гендиректора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов полагает, что росту рынка будут способствовать несколько факторов. Во-первых, это создание механизмов привлечения инвесторов, которые пока не очень активно вкладываются в разработки, в частности иностранцев и институциональных инвесторов. С появлением новых типов инвесторов увеличится количество дорогих сделок на поздней стадии развития проекта (сейчас основная доля инвестиций приходится на посевные, т.е. начальные стадии разработок). Росту рынка также будет способствовать рост объема рынка сбыта, в частности благодаря созданию проектных консорциумов. Как пояснил Басов, этот механизм предполагает объединение корпораций для формирования запросов на разработки. «Благодаря стратегии в течение ближайших пяти—десяти лет государство совместно с частным рынком сможет изменить приоритеты на венчурном рынке и изменить общий ландшафт», — сказал он на презентации.

Стартапы стали избирательнее на фоне стабилизации венчурного рынка
Технологии и медиа

Как отметил управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, для привлечения иностранных инвесторов главное — определиться с тем, куда и кому можно предложить российские технологические заделы. В рамках стратегии предполагается продвижение российских разработок на международный венчурный рынок и субсидирование их участия в международных отраслевых выставках и конференциях и запуск программы по выявлению технологических потребностей зарубежных компаний.

«Это не прогноз рынка, а результаты, достижимые при условии реализации предложенных мер», — отметил руководитель практики оказания консультационных услуг финансовому сектору PwC​ Сергей Сафонов. «При этом надо понимать, что глобальный венчурный рынок достиг пиковых показателей в 2017 году, а в России пик пришелся на 2012 год, после чего рынок низко просел, и, несмотря на небольшой подъем последние годы, сейчас мы прогнозируем рост с низкой базы. Фактически мы стремимся к показателям, на которых находились когда-то», — указал он.

В июне этого года глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что рано или поздно пенсионные деньги в России будут вложены в инвестиции, что уже является тенденцией в мире. Но замглавы Минфина Алексей Моисеев, комментируя это заявление, отмечал, что в России говорить о таком пока рано.

Кудрин ответил на предложение Чубайса о венчурном инвестировании пенсий
Финансы

По словам партнера фонда iTech Capital Алексея Соловьева, темпы развития венчурного рынка, описанные в стратегии, выглядят вполне реалистично. «Уже в следующем году мы точно сможем достичь показателей 2012 года, на который приходится пик развития российского венчурного рынка, а дальше пойдет планомерный рост», — считает он. По его мнению, прогнозировать рост рынка можно исходя из объема проектов, которые смогут предложить разработчики, и объема капитала, который инвесторы готовы будут вкладывать. «В стратегии прописаны логичные меры поддержки как первых, так и вторых, поэтому рынок объемом в 410 млрд руб. к 2030 году выглядит вполне логично», — считает он.

При этом Соловьев отметил, что интерес иностранцев к России виден уже сегодня. «В 2018 году в российские проекты стали активнее вкладываться институциональные инвесторы из Азии. Интерес к российским проектам есть и со стороны арабских стран. Также у Российского фонда прямых инвестиций есть совместный с Китаем венчурный фонд. Поэтому сомнения в том, что иностранцы действительно готовы инвестировать в российский венчурный рынок, нет. К тому же отрасль рассчитывает, что к 2030 году санкционная риторика утихнет, что еще больше привлечет капитал в нашу страну», — указал Алексей Соловьев.

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: Венчурные инвестиции , РВК , стартапы , иностранные инвестиции
Главное
Производитель телешоу «Дом-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube Технологии и медиа
Материалы по теме
Венчурный фонд АФК «Система» увеличил свою долю в онлайн-ретейлере Ozon Бизнес
Рисковали по-крупному: как изменился венчурный рынок в России Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter