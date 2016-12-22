Эксперты спрогнозировали рост российского венчурного рынка почти в 30 раз

К 2030 году объем российского венчурного рынка должен вырасти до 410 млрд руб., прогнозирует Российская венчурная компания. Доля иностранных инвесторов на нем должна увеличиться с нынешних 9 до 17%

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К 2030 году объем сделок на национальном рынке венчурного капитала должен составить 410 млрд руб. в год, что в 29 раз больше, чем в 2017 году. Суммарное предложение капитала на венчурном рынке (общее количество денег, на которое могут рассчитывать проекты со стороны венчурных инвесторов разных категорий) должно вырасти в 12,5 раза, до 2,73 трлн руб. Такие цели указаны в проекте стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, подготовленном Российской венчурной компанией (РВК) совместно с Минэкономразвития.

Проект был презентован на мероприятии в Москве, передает корреспондент РБК. В первом квартале 2019 года документ планируется внести в правительство, пояснил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин.

Стратегия предусматривает реализацию более 40 инициатив, направленных на устранение барьеров для развития венчурной индустрии в России. Среди них — снятие законодательных ограничений и создание экономических стимулов для выхода на рынок новых типов инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. В 2030 году на их долю должно приходиться 9% от объема сделок на рынке венчурного капитала в России. Доля корпоративных инвестиций должна возрасти до 35% (в 2017 году составляла 23%), иностранных инвесторов — до 17% (с 9%). При этом доля государственных и частных инвестиций снизится до 4 и 35% соответственно (в 2017 году — 12 и 56%). Однако в абсолютном выражении сумма государственных инвестиций должна увеличиться в восемь раз, а частных — в 18.

Чтобы увеличить приток иностранных инвестиций, требуется повысить привлекательность российской юрисдикции, указано в стратегии. В частности, упоминается вариант создания зарубежными компаниями локальных российских центров исследований и разработок. Стратегия предполагает также создание особой экономической зоны со специальным налогово-правовым режимом для иностранных компаний и предложение для них налоговых льгот.

Заместитель гендиректора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов полагает, что росту рынка будут способствовать несколько факторов. Во-первых, это создание механизмов привлечения инвесторов, которые пока не очень активно вкладываются в разработки, в частности иностранцев и институциональных инвесторов. С появлением новых типов инвесторов увеличится количество дорогих сделок на поздней стадии развития проекта (сейчас основная доля инвестиций приходится на посевные, т.е. начальные стадии разработок). Росту рынка также будет способствовать рост объема рынка сбыта, в частности благодаря созданию проектных консорциумов. Как пояснил Басов, этот механизм предполагает объединение корпораций для формирования запросов на разработки. «Благодаря стратегии в течение ближайших пяти—десяти лет государство совместно с частным рынком сможет изменить приоритеты на венчурном рынке и изменить общий ландшафт», — сказал он на презентации.

Как отметил управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, для привлечения иностранных инвесторов главное — определиться с тем, куда и кому можно предложить российские технологические заделы. В рамках стратегии предполагается продвижение российских разработок на международный венчурный рынок и субсидирование их участия в международных отраслевых выставках и конференциях и запуск программы по выявлению технологических потребностей зарубежных компаний.

«Это не прогноз рынка, а результаты, достижимые при условии реализации предложенных мер», — отметил руководитель практики оказания консультационных услуг финансовому сектору PwC​ Сергей Сафонов. «При этом надо понимать, что глобальный венчурный рынок достиг пиковых показателей в 2017 году, а в России пик пришелся на 2012 год, после чего рынок низко просел, и, несмотря на небольшой подъем последние годы, сейчас мы прогнозируем рост с низкой базы. Фактически мы стремимся к показателям, на которых находились когда-то», — указал он.

В июне этого года глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что рано или поздно пенсионные деньги в России будут вложены в инвестиции, что уже является тенденцией в мире. Но замглавы Минфина Алексей Моисеев, комментируя это заявление, отмечал, что в России говорить о таком пока рано.

По словам партнера фонда iTech Capital Алексея Соловьева, темпы развития венчурного рынка, описанные в стратегии, выглядят вполне реалистично. «Уже в следующем году мы точно сможем достичь показателей 2012 года, на который приходится пик развития российского венчурного рынка, а дальше пойдет планомерный рост», — считает он. По его мнению, прогнозировать рост рынка можно исходя из объема проектов, которые смогут предложить разработчики, и объема капитала, который инвесторы готовы будут вкладывать. «В стратегии прописаны логичные меры поддержки как первых, так и вторых, поэтому рынок объемом в 410 млрд руб. к 2030 году выглядит вполне логично», — считает он.

При этом Соловьев отметил, что интерес иностранцев к России виден уже сегодня. «В 2018 году в российские проекты стали активнее вкладываться институциональные инвесторы из Азии. Интерес к российским проектам есть и со стороны арабских стран. Также у Российского фонда прямых инвестиций есть совместный с Китаем венчурный фонд. Поэтому сомнения в том, что иностранцы действительно готовы инвестировать в российский венчурный рынок, нет. К тому же отрасль рассчитывает, что к 2030 году санкционная риторика утихнет, что еще больше привлечет капитал в нашу страну», — указал Алексей Соловьев.