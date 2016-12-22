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Венчурный рынок в России вырос за счет интернет-пользователей
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Венчурный рынок в России вырос за счет интернет-пользователей
Технологии и медиа, 08:00
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Венчурный рынок в России вырос за счет интернет-пользователей
В первом полугодии 2018 года количество венчурных сделок в России сократилось, но они стали масштабнее и объем рынка в результате вырос. Внимание инвесторов привлекали в основном проекты, ориентированные на интернет-аудиторию
Фото: DPA / ТАСС

По итогам первого полугодия 2018 года на российском венчурном рынке было заключено 140 сделок, их число снизилось почти на 15% год к году (в первые шесть месяцев 2017-го их было 162), однако средний чек одной сделки вырос на 33,6%, до $1,87 млн. Об этом говорится в отчете «Венчурная Россия. Результаты первого полугодия 2018 года» (есть в распоряжении РБК), подготовленном инвестиционной группой RB Partners, компанией EY и Национальной ассоциацией участников рынка альтернативных инвестиций.

Самое важное о текущем состоянии российского венчурного рынка — в обзоре РБК.

Венчурных сделок меньше, но их стоимость растет

В первом полугодии 2018 года общий объем инвестиций вырос на 15,4%, до $262 млн. Указанная сумма не учитывает выходы, гранты, займы и инвестиции в рыночную инфраструктуру.

Как отмечают авторы исследования, подобная динамика говорит о том, что инвесторы готовы вкладываться, но на рынке недостаточно инвестиционно привлекательных компаний. Заместитель гендиректора — инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов отметил, что, по их оценке, средний чек сделки колеблется в диапазоне от $1,3 млн до $1,5 млн. «С одной стороны, это признак стабильности индустрии, с другой — необходимо признать, что по этому показателю мы серьезно отстаем от западных стран и даже некоторых развивающихся рынков», — говорит он.

Динамика российского рынка совпадает с мировыми тенденциями. Согласно данным отчета, объем мирового венчурного рынка в первом полугодии 2018 года также рос и достиг $132 млрд; количество сделок составило 7986, что ниже показателя первого полугодия прошлого года.

Больше перспективных идей

Единственная стадия инвестиционного цикла, в которой аналитики зафиксировали рост количества сделок, — это «посев» (вложение на ранней стадии развития компании на этапе от идеи до формирования команды и ведения регулярной коммерческой деятельности). Количество подобных сделок за год увеличилось с 68 до 81. Их общая сумма выросла на 5%, до $4,3 млн, но средний чек упал с $60 тыс. до $50 тыс.

Наиболее значительный рост суммы сделок наблюдался на стадии зрелости активов (бизнес демонстрирует устойчивость и постоянный рост, как правило, менее бурный, чем на предыдущих стадиях). Как и в прошлом году, подобных сделок было всего четыре, однако объем инвестиций вырос более чем в два раза, до $43 млн.

Самая сложная ситуация, по мнению авторов исследования, сложилась с инвестициями в стартапы (компании, которые только начали полноценную коммерческую деятельность, получают от нее выручку, а бизнес растет). При сохранении количества сделок на уровне прошлого года (27 шт.) объем инвестиций упал на 34%, до $15,1 млн, а средний чек — до $560 тыс.

«Мы видим, что еще никогда за два года так не рос «посев» — до 84. В то же время еще никогда за последние три полугодия так не падали и все остальные стадии», — отмечается в исследовании.

«Сейчас на венчурном рынке действительно есть дисбаланс в сторону финансирования проектов ранних стадий, — говорит Алексей Басов. — Сейчас молодой команде с прототипом привлечь инвестиции гораздо проще, чем зрелому бизнесу с выручкой 500 млн — 1 млрд руб. Развитие инвестиций на поздних стадиях — серьезная точка приложения усилий для роста российского венчурного рынка».

Фокус — на интернет-пользователей

Самыми привлекательными с точ​​ки зрения инвестиций остаются сферы «софт» и «интернет», причем проекты, направленные на конечных пользователей, привлекли больше средств от инвесторов, чем разработки категории b2b, — $212,9 млн против $37 млн. При этом в сегменте b2c было заключено 76 сделок — против 50 в b2b. Речь идет о проектах в области транспорта и логистики в интернете, электронной коммерции и онлайн-игр. В сегменте b2b максимальный объем инвестиций получили проекты, связанные с хранением данных ($15,1 млн) и программным обеспечением для бизнеса ($10,5 млн).

Самыми активными инвесторами в первом полугодии 2018 года оказались венчурные фонды (сумма сделок с их участием составила $141,02 млн). Корпорации инвестировали за указанный период $115,1 млн, бизнес-ангелы — $4,56 млн.

В исследовании отмечается, что доминирование ИТ-проектов в портфеле инвесторов стало более заметно, чем раньше: если в прошлые годы был несмелый тренд, связанный с биотехом, то теперь его не видно даже на крупном плане. Инвесторы «становятся более консервативными, выбирая абсолютно проверенные», «почти не венчурные, как e-commerce, сегменты» или сферы, связанные с реальным сектором, такие как логистика и транспорт, говорится в обзоре.

Алексей Басов среди заметных сделок в первом полугодии называет вложения МТС в проекты Ticketland и Ponominalu.ru (3,25 млрд и 495 млн руб. соответственно), а также покупку сооснователем QIWI Сергеем Солониным 100% доли в сервисе TimePad у фонда Target Global более чем за $10 млн.

Основатель и управляющий партнер Target Global Александр Фролов считает, что самые значимые инвестиции на рынке принадлежат интернет-стратегам. В качестве примера он приводит инвестиции «МегаФона» и Mail.Ru Group в сервис CityMobil: компании вложили около $14 млн и $12 млн за 31 и 26% в компании соответственно. «В целом ограниченное число стратегов, как следствие, ограниченное число exit opportunities (возможностей выхода) являются большим ограничением для венчурного рынка в России. Однако именно такие сделки создают основной объем рынка в долларах», — указал Фролов.

С надеждой на корпорации

По словам партнера iTech Capital Алексея Соловьева, объем и количество сделок на российском венчурном рынке пока слишком небольшие, чтобы выделять какую-то динамику. «Сейчас в России более 15 тыс. технологических предпринимателей. На этом фоне цифра в пару сотен сделок выглядит незначительно. Но рынок медленно растет и, возможно, скоро приблизится к значениям 2011–2012 годов (по оценке РВК, объем венчурных инвестиций в России за 2012 год составил $910,6 млн. — РБК). Ситуацию на рынке сейчас можно обозначить как «постепенное восстановление», но каких-то факторов, которые спровоцировали бы стремительный рост в ближайшее время, я пока не вижу», — говорит Алексей Соловьев.

По его словам, рынок возлагает много надежд на корпоративных инвесторов. «Во-первых, корпорации консолидируют рынок во многих областях. Во-вторых, государство активно привлекает корпорации к инвестициям в различные проекты. Однако насколько корпоративные фонды смогут оправдать это доверие, узнаем в будущем. Но их активность открыла бы для венчурного рынка наукоемкие проекты, в которые сейчас мало кто готов вкладываться из-за длительного инвестиционного цикла (до десяти лет)», — пояснил Соловьев.​

Алексей Басов также прогнозирует, что по итогам 2018 года рынок покажет «умеренный рост».

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: Венчурные инвестиции , аналитика , стартап , сделка
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