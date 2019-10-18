Forbes назвал инвестора из Буффало из иска к компаниям из ICO Telegram

Речь идет об американском бизнесмене Акселе Неффе. Он назвал себя одним из основателей мессенджера, но подчеркнул, что не вкладывал туда денег. Упоминание в иске SEC инвестора Telegram из Буффало Нефф считает ошибочным

Аксель Нефф (Фото: axel.neff / Facebook)

Финансировавший в 2013 году запуск бета-версии Telegram частный инвестор из Буффало, о котором говорилось в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к компаниям мессенджера, — американский бизнесмен Аксель Нефф. Об этом сообщает Forbes.

В настоящий момент Нефф занимает должность старшего технического директора в международным проекте по поиску сотрудников и работодателей Indeed. В интервью с изданием он рассказал, что познакомился с Павлом Дуровым через Илью Перекопского, когда оба запускали «ВКонтакте». В своем профиле на LinkedIn бизнесмен указал, что работал в социальной сети с января 2008 года по апрель 2014-го. В его ведении находилась международная деятельность компании за пределами Восточной Европы. На должности директора по международным операциям «ВКонтакте» Нефф провел корпоративный ребрендинг, помог компании достичь оценки в $3 млрд и увеличить число активных пользователей соцсети до 100 млн ежедневно.

Бизнесмен рассказал, что работу над Telegram начал в 2012 году. Нефф назвал себя одним из основателей мессенджера и подчеркнул, что все его вложения «были связаны с личным вкладом». При этом американец отрицает, что вкладывал деньги в Telegram. Он не стал комментировать финансовые детали, касающиеся мессенджера, сославшись на соглашение о разделении бизнеса.

«Насколько мне известно, Дуров был единственным инвестором в Telegram», — заявил Нефф и добавил, что считает ошибкой упоминание в иске SEC инвестора Telegram из Буффало.

Ситуацию с ICO мессенджера бизнесмен назвал «нормальной и ожидаемой». По его словам, это может быть связано с запуском блокчейн-платформы TON. В настоящий момент, отметил Нефф, SEC все еще пытается понять, как классифицировать множество криптоплатформ. Он пояснил, что комиссия рассматривает как security-токены, на которые распространяются все правила и нормы стандартных ценных бумаг, так и менее жестко регулируемые utility-токены. «Однако такие платформы, как Ethereum и Telegram TON, размывают границу между этими видами токенов, затрудняя их оценку», — указал Нефф. Поэтому, считает он, SEC решила перестраховаться и приравняла Gram (криптовалюту Telegram) к security-токенам.

По словам Неффа, сейчас он не имеет ни доли в мессенджере, ни вообще какого-либо отношения к нему уже пять лет. «После запуска и быстрого роста Telegram стало понятно, что в наших интересах идти разными путями», — заявил бизнесмен. И добавил, что «если такой бизнес, как Telegram, имеет какие-либо связи с США, то он должен полностью соблюдать все правила и нормы США».

При этом Нефф сообщил, что следит за Telegram и связанными с мессенджером проектами. «Мне очень интересно посмотреть, куда придет [блокчейн] TON. Я верю в способности Павла и, самое главное, его брата Николая», — отметил он.

В SEC изданию отказались комментировать ситуацию.

11 октября SEC сообщила, что добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. Компании, как предполагается, занимались первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успели собрать более $1,7 млрд. Как следовало из иска комиссии, основная претензия к структурам мессенджера связана с непрозрачностью бизнес-модели, что можно расценивать как нарушение американского законодательства.

В команде мессенджера назвали претензии американской комиссии необоснованными, но выразили готовность отложить запуск платформы TON на пять месяцев, до тех пор пока юридические вопросы не будут урегулированы. Telegram разослала инвесторам письмо с уведомлением, что назначенный на 30 октября запуск отложен до 30 апреля. Команда мессенджера также предложила вернуть инвесторам 77% вложений, если те не согласятся с новым дедлайном.