Дуров заявил о готовности вернуть 77% денег инвесторам в его криптовалюту

Дуров заявил о готовности вернуть 77% денег инвесторам в его криптовалюту

Если инвесторы не согласятся с новым дедлайном запуска блокчейн-платформы TON, Telegram вернет им 77% вложенных денег. Ее запуск предлагается перенести с октября на апрель

Компания Telegram уведомила инвесторов о том, что блокчейн-платформа TON будет запущена 30 апреля, а не 30 октября, как планировалось, и заявила о готовности вернуть им 77% вложений, если они не согласятся с новым дедлайном. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на письмо инвесторам.

«Мы предлагаем продлить дедлайн, чтобы предоставить дополнительное время для решения ситуации с иском SEC, и работаем с другими властями перед запуском TON», — говорится в письме. В компании добавили, что дополнительное время даст преимущество компаниям, которые работают над приложениями для платформы TON.

Дедлайн может быть продлен с согласия инвесторов, владеющих большей частью токенов. При этом те, кто купил токены в феврале и марте 2018 года, должны будут одобрить отсрочку запуска отдельно.

Если большинство инвесторов второго раунда решат не подписывать документ, продлевающий дедлайн, они смогут получить около 77% вложенных средств. Соответствующее решение они должны принять до 23 октября. Информацию для инвесторов первого раунда Telegram обещал направить позднее.