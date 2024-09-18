Минпромторг назвал дату поставок первых самолетов «Байкал»

Хотя изначально «Байкалы» должны были начать выпускать в 2025 году, теперь первые самолеты обещают поставить только в 2026-м. Мантуров объяснял это переходом на отечественные комплектующие

Самолет «Байкал» (Фото: ТАСС)

Поставка первых пяти региональных самолетов «Байкал» ожидается в 2026 году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы находимся в состоянии, по сути, опытно-конструкторских работ. Было принято решение о том, что мы переходим на отечественный двигатель ВК-800. В следующем году у нас должна быть завершена сертификация нашим подрядчиком двигателя и винта. И сертификация полностью всего самолета должна быть завершена в 2026 году. И первые поставки — первые пять самолетов они тоже должны будут поставить в 2026 году», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Алиханов подчеркнул, что существующие мощности Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) недостаточны для прогнозируемого спроса на этот самолет. «Это отдельный вопрос. Мы сейчас его вместе с УЗГА и Объединенной авиастроительной корпорацией прорабатываем. <...> Есть несколько вариантов, которые мы будем в ближайшие недели отрабатывать. Уверен, что и Денис Валентинович (первый вице-премьер России Мантуров), и другие коллеги из правительства нас поддержат. И мы сможем все-таки выйти в 2026 году на новые производственные площадки вот с этим самолетом», — добавил глава Минпромторга.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 т груза на дальность 1,5–3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.

Согласно утвержденному в феврале 2023 года инвестпроекту по поставке новой авиатехники для единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», перевозчик должен был получить в том числе десять «Байкалов» — первые пять в 2025 году и еще пять в 2026-м. Исполнителем этого инвестпроекта выступает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Кроме того, в рамках ВЭФ-2023 ГТЛК и «Аврора» договорились о предварительной поставке 95 «Байкалов» в 2026–2030 годах.

О том, что поставки «Байкалов», вероятно, сдвинут на 2026-й, в начале сентября говорил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он объяснял это тем, что изначально проект подразумевал использование в самолете иностранных двигателя и винта. Теперь же, по его словам, можно рассчитывать только на российский двигатель ВК-800 и российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года.

В минувшем мае сроки поставок региональных самолетов для авиакомпаний уже корректировались: первые поставки ЛМС-901 перенесли с 2024 на 2025 год, а общий объем госпрограммы поставки до 2030-го сократили до 139 самолетов, следует из обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли.

Президент России Владимир Путин во время ВЭФ сказал, что России нужно ускорить разработку и запуск в серию самолета «Байкал». «Нужно запустить его в серийное производство уже в ближайшее время. При этом обращаю внимание: стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелета на них была доступной для граждан», — сказал он. 13 сентября вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что после слов Путина цена «Байкала» снизилась почти в два раза, с 455 млн до 260 млн руб.

«Надо им отдать должное: со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза. Поэтому поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир», — заметил он.