Минобороны сообщило, что отключение Starlink не повлияло на войска
Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления Вооруженных сил России в зоне военной операции, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» замминистра обороны Алексей Криворучко.
«Стоящие на вооружении системы связи и управления обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам. Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на эффективность и интенсивность войск беспилотных систем», — добавил он.
Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков в эфире телеканала сообщил, что российская армия использовала Starlink, чтобы вводить противника в заблуждение, а также для нанесения ударов в глубину.
«Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво», — заверил Тишков.
В начале февраля американский предприниматель Илон Маск, чья компания SpaceX производит Starlink, заявил об успехе в предотвращении использования российской стороной спутниковой связи этой системы. Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о совместной работе Киева и SpaceX в этом направлении. Тогда украинский министр поблагодарил миллиардера за оперативную реакцию, тот ответил: «Всегда рад».
В феврале 2024 года УНИАН, Newsweek и Defense One сообщали об использовании российскими военными терминалов Starlink. Компания SpaceX, владеющая сервисом, в ответ заявила, что не сотрудничает с российскими властями или вооруженными силами.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире Радио РБК рассказал, что отключение абонентов Starlink возможно через специальные «списки» системы распознавания «свой — чужой».
