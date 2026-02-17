 Перейти к основному контенту
Минобороны сообщило, что отключение Starlink не повлияло на войска

Военная операция на Украине
По словам замминистра обороны Криворучко, терминалы Starlink отключены уже две недели, это не повлияло на управление войсками. Начальник управления связи добавил, что армия России использовала Starlink для введения в заблуждение
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления Вооруженных сил России в зоне военной операции, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Стоящие на вооружении системы связи и управления обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам. Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на эффективность и интенсивность войск беспилотных систем», — добавил он.

Эксперты рассказали, как Starlink смог увидеть и отключить россиян
Технологии и медиа
Фото:Gene Blevins / Zuma / ТАСС

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков в эфире телеканала сообщил, что российская армия использовала Starlink, чтобы вводить противника в заблуждение, а также для нанесения ударов в глубину.

«Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво», — заверил Тишков.

В начале февраля американский предприниматель Илон Маск, чья компания SpaceX производит Starlink, заявил об успехе в предотвращении использования российской стороной спутниковой связи этой системы. Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о совместной работе Киева и SpaceX в этом направлении. Тогда украинский министр поблагодарил миллиардера за оперативную реакцию, тот ответил: «Всегда рад».

В феврале 2024 года УНИАН, Newsweek и Defense One сообщали об использовании российскими военными терминалов Starlink. Компания SpaceX, владеющая сервисом, в ответ заявила, что не сотрудничает с российскими властями или вооруженными силами.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире Радио РБК рассказал, что отключение абонентов Starlink возможно через специальные «списки» системы распознавания «свой — чужой».

