Продавцы предупредили о нехватке и подорожании импортных новогодних елок

Несмотря на санкции, продавцы новогодних елок все же рассчитывают в этом году на поставки деревьев из Европы в праздничный сезон. Но импортных елок будет немного, и их стоимость заметно вырастет из-за усложнения логистики

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О сокращении импорта новогодних елей и их подорожании накануне предстоящего Нового года рассказали РБК в пресс-службе Рослесинфорга (подведомственное учреждение Рослесхоза, которое занимается государственной инвентаризацией лесов, лесоустройством и кадастровым учетом земель лесного фонда) и несколько продавцов елок.

Рождественские елки, которые традиционно завозились в Россию из стран Европы, в этом году попали под санкции, напрямую магазины их не завозят, но деревья из-за рубежа везут «частные дилеры», рассказывает директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев. Объемы поставок елок из-за рубежа в этом году будут меньше, чем в прошлом году, и есть риск дефицита товара до конца сезона, уточняет Пухарев. По сравнению с предыдущим годом импортные живые елки в этом году могут подорожать до 70%, не исключает собеседник РБК.

Хотя европейские елки под санкциями, «но, вероятно, на российском рынке они все же будут», заверили РБК в онлайн-магазине «ЖиваяЁлка.рф». Но из-за сложностей с логистикой издержки импортеров увеличились «в два раза», поэтому, несмотря на снижение курса евро в рублевом выражении, в среднем по рынку цены на все виды елок выросли в полтора-два раза, отмечает продавец.

Живые елки, ввезенные из-за рубежа, и раньше стоили в три-четыре раза дороже отечественных — в этом году из-за санкционных ограничений и логистических проблем импортные новогодние деревья вырастут в цене еще сильнее, рассказали РБК в пресс-службе Рослесинфорга. Дополнительное подорожание при реэкспорте товара через дружественные для России страны может составить от 5 до 30%: «Но не стоит забывать, что новогодние ели — товар сезонный и не является ни предметом первой необходимости, ни предметом роскоши, поэтому мы не прогнозируем высокий спрос».

Откуда поставляют новогодние елки Основная часть хвойных деревьев, которые россияне покупают для празднования Нового года, — отечественные. Согласно оценке, которую озвучивал в 2020 году Центр отраслевой экспертизы Россельхобанка, на долю елей, ввезенных из-за рубежа, приходилось всего 5% рынка, поставляли их в основном Дания и Польша. Оценить актуальную долю живых импортных новогодних елей на российском рынке в Рослесинфорге затруднились, но уточнили, что больше половины завозилось в Россию по-прежнему из Дании и Польши, оставшиеся 40% объемов делили между собой Франция, страны Прибалтики, Голландия и Белоруссия. В апреле этого года Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил ввоз в Россию некоторых растений и посадочного материала для них, в том числе живых рождественских елей. В 2021 году крупнейшими их поставщиками, согласно данным Федеральной таможенной службы (в денежном выражении), были: Нидерланды ($17,7 млн), Польша ($3,5 млн), Литва ($2,9 млн), Дания ($2,1 млн).

Хватит ли россиянам новогодних елок

Поставки рождественских хвойных деревьев из-за рубежа пока не начались — основной объем поставок елей и пихт будет в декабре, уточнили РБК в пресс-службе Россельхознадзора. Посадочный материал из стран ЕС в Россию пока поставляется, изменилась только логистика, а влияние санкций будет видно только в конце декабря, добавляет представитель ведомства.

Зарубежные елки на рынке будут, но их доля будет минимальной, соглашается Владимир Морозов, председатель Общественного совета при Рослесхозе. В «ЖиваяЁлка.рф» не исключили, что предложение импортных деревьев будет недостаточным, но добавили, что дефицит будет незначительным, так как сокращение предложения будет сбалансировано снижением спроса.

Ozon не ожидает дефицита живых елей — поставщики и продавцы маркетплейса заранее подготовились к новогоднему сезону и перестроили логистические маршруты, и массовые поставки начнутся с ростом спроса в начале декабря, заверили в пресс-службе маркетплейса. В ассортименте будут представлены как российские, так и зарубежные елки, а также лапник, пообещали в Ozon: из популярных в Европе рождественских деревьев на маркетплейсе, например, есть срезанная живая пихта Нордмана и пихта Фразера (в обоих случаях страной-производителем была указана Бельгия).

В пресс-службе торговой сети «Лента» ответили, что большинство елей будут отечественными, но не исключили и продажу импортных пихт. Магазин «Елки.ру» планирует продавать норвежскую елку, пихты Фразера и пихты Нордмана, говорит Пухарев, но как именно они попадут в Россию, не уточняет.

Дефицита елок на Новый год не ожидается, так как на рынке много отечественных деревьев, успокаивает представитель Рослесинфорга. Подорожание и уход импортных конкурентов с рынка создают хорошую нишу для российских заготовителей живых елок и для развития питомников. Кроме этого, уже несколько лет наблюдается тренд на замену живых елей на искусственные, которые поставляет в Россию Китай — проблем с их поставками не ожидается, добавили в Рослесинфорге.

Искусственные елки будут на рынке в достатке еще и потому, что российские компании нарастили их производство, говорит директор по развитию магазина новогодних товаров Max Christmas Андрей Фальгаров. По его оценкам, в России около 17 производителей искусственных елок, а 80% продукции делается из российского сырья. Импорт искусственных елок в Россию в этом году «минимальный», говорит Фальгаров, ввозить их из-за рубежа «нерентабельно» из-за дорогостоящей перевозки, а цена товаров, которые завозят, выросла «в среднем на 10–20%».