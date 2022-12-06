Новые альбомы Rammstein и Свифт появились в России вопреки уходу лейблов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 65,52 (+0,53) Инвестиции, 05 дек, 16:02
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 62,18 (+0,41) Инвестиции, 05 дек, 16:02
CNBC узнал о переговорах Apple о переносе производства iPad в Индию Технологии и медиа, 01:14
Бразилия побила два рекорда чемпионатов мира. Что происходит в Катаре Спорт, 01:04
Качиньский призвал Германию заплатить за унижение поляков во время войны Политика, 00:59
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
Черный Водяной Кролик. Что нужно знать о символе 2023 года Life, 00:04
Новые альбомы Rammstein и Свифт появились в России вопреки уходу лейблов Технологии и медиа, 00:00
«Аврора» заявила о возможности летать на зарубежных самолетах еще 10 лет Бизнес, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 05 дек, 23:58
Сборная Бразилии разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал ЧМ Спорт, 05 дек, 23:57
FT сообщила о пробке из танкеров у Босфора из-за «потолка» цен на нефть Политика, 05 дек, 23:37
Железнодорожники Великобритании запланировали забастовку на Рождество Общество, 05 дек, 23:30
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 05 дек, 23:29
Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД Политика, 05 дек, 23:26
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 05 дек, 22:59
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Война санкций ,  
0 

Новые альбомы Rammstein и Свифт появились в России вопреки уходу лейблов

Новинки ушедших из России музыкальных лейблов появились на «Звуке» и в «VK Музыке»
Новые альбомы западных музыкантов, записанные в ушедших из России компаниях, оказались доступны на платформах «Звук» и «ВКонтакте». Авторы загрузок — преимущественно пользователи, но юридических рисков с сервисов это не снимает
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новые песни западных артистов, выпущенные после объявления крупнейших звукозаписывающих лейблов о приостановке работы в России, появились на стриминге «Звук» (до мая 2022 года принадлежал «Сберу») и в десктопной версии соцсети «ВКонтакте», обратил внимание РБК.

В понедельник, 5 декабря, на этих платформах (по состоянию на 21:30 по мск) был доступен новый альбом американской певицы Тейлор Свифт «Midnights», вышедший в октябре 2022 года и записанный компанией Republic Records, принадлежащей Universal Music Group. При этом сама Universal Music Group еще в марте объявила о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине. На официальном сайте Тейлор Свифт в перечне платформ, на которых можно легально послушать альбом, перечислены, например, Spotify, Amazon Music и Deezer. Сервисов «Звук» и «ВКонтакте» в этом списке нет.

Также на «Звуке» и «ВКонтакте» оказались доступны новые альбомы исполнителей Rammstein («Zeit» от 29 апреля, также записан Universal Music Group), Red Hot Chili Peppers («Return Of The Dream Canteen» от 14 октября, записан Warner Music Group, которая также приостановила свою деятельность в России) и новая песня Paramore «This Is Why» (записана на Atlantic Records, «дочке» Warner Music Group).

Какие музыкальные компании ушли из России после начала спецоперации на Украине

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о прекращении работы в России 8 марта, заявив, что «поддерживает международные санкции». У лейблов этой компании записывают свои альбомы Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Леди Гага, Metallica и многие другие.

Следом, 10 марта, с аналогичным заявлением выступила и Warner Music: компания, в частности, остановила «инвестиции и развитие проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов» в России. С этой компанией сотрудничают в том числе Эд Ширан, Мадонна, Давид Гетта и т.д. Тогда же с российского рынка ушла и Sony Music, представляющая Måneskin, Шакиру и Бейонсе.

Работу в России также прекратили стриминговые сервисы Deezer и Spotify. А из-за приостановки монетизации на территории России YouTube пользователи не могут платить за подписку на YouTube Music.

Большинство найденных на платформе «Звук» песен западных артистов, выпущенных после объявления лейблов о приостановке работы в России, имеют пометку «загружено пользователем», у других источник не указан. Как объяснил РБК собеседник на музыкальном рынке, такую пометку обычно имеет так называемый UGC-контент (user-generated content) — то есть песни, которые загрузили сами пользователи. Однако если, например, в веб-версии «Яндекс.Музыки» такой контент будет доступен только тому пользователю, который его и загрузил, то на «Звуке» он оказался доступен всем. РБК направил запрос в пресс-службу «Звука», на момент публикации материала ответ не поступил.

Читайте на РБК Pro
Обложка c предсказанием будущего: 2023 год по версии The Economist
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist
Какие компании процветают и гибнут в новой экономике — The Economist
Инфляция в Турции бьет рекорды. Что будет дальше с лирой

В специализированном приложении «VK Музыка», в отличие от десктопной версии соцсети, подобные композиции либо отсутствуют, либо не воспроизводятся с пометкой «трек недоступен для загрузки и прослушивания в вашем регионе».

На сервисе «Яндекс.Музыка» указанные альбомы и композиции найти не удалось. В пресс-службе «Яндекс.Музыки» сообщили РБК, что контент на площадке «публикуется только по условиям договоренностей с правообладателями». В пресс-службе VK отказались от комментариев.

РБК направил запросы в пресс-службы Universal Music Group и Warner Music Group.

Чем известен сервис «Звук»

Музыкальный сервис «Звук», ранее известный как Zvooq, был запущен в 2010 году. Изначально он позиционировал себя как первый независимый музыкальный сервис в России. В сентябре 2020 года тогда еще Сбербанк купил 100% акций ООО «Звук» — юрлица сервиса. Однако в мае 2022 года на фоне санкций уже «Сбер» продал «Звук» и ряд других активов, включая онлайн-кинотеатр Okko. Тем не менее, представитель «Сбера» сообщал РБК, что компания «сохранит партнерские отношения и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей со «Звуком» и Okko». Кто является фактическим владельцем «Звука» сейчас, неизвестно — доступ к сведениям о новых владельцах ограничен на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По собственным данным сервиса, на «Звуке» представлено более 70 млн треков, на момент продажи «Сбером» его услугами пользовались 8 млн человек в 12 странах.

Размещение для прослушивания или скачивания песен или любых других аудиопроизведений без согласия их правообладателей незаконно, прокомментировал ситуацию партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Это карается денежными штрафами в размере до 5 млн руб. за каждый случай нарушения. Однако проблема в данном случае возникает «не в законе, а в реальности и эффективности его применения», отмечает Данилов. «Едва ли Universal посчитает для себя политически и коммерчески приемлемым обращаться в российский суд для того, чтобы взыскивать с нарушителей какие-то денежные средства, — объясняет юрист. — Непонятно, каким образом эти деньги могли бы быть уплачены тому же самому Universal и как он будет своему банку и прочим партнерам объяснять, почему он получает денежные средства из России».

Старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко возражает: «Несмотря на то, что возможности иностранных правообладателей из недружественных юрисдикций по осуществлению своих прав несколько ограничены, право на судебную защиту продолжает действовать и может быть реализовано, прежде всего, в виде пресечения действий, нарушающих право, а также взыскания убытков или компенсации».

Младший партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис, в свою очередь, отмечает, что без заявлений правообладателей «нельзя ответить на вопрос законности» появления западных новинок на стримингах. Например, возможно существование какого-либо договора или выдача лицензий через третью страну. «Тем не менее, по нормам действующего законодательства использование контента в сети возможно только с согласия правообладателя, а ответственность варьируется от 10 тыс. до 5 млн руб. за одну музыкальную композицию», — отмечает Крауялис.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
музыка Sony Music Warner Music «Яндекс.Музыка»
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Российские музыканты выбыли из хит-парадов постсоветских стран
Технологии и медиа
Музыка и развлечения на YouTube интересовали россиян больше политики
Технологии и медиа
Из «Яндекс.Музыки» удалили «Червону калину» по требованию Роскомнадзора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter