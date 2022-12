Новые альбомы Rammstein и Свифт появились в России вопреки уходу лейблов

Новые альбомы западных музыкантов, записанные в ушедших из России компаниях, оказались доступны на платформах «Звук» и «ВКонтакте». Авторы загрузок — преимущественно пользователи, но юридических рисков с сервисов это не снимает

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новые песни западных артистов, выпущенные после объявления крупнейших звукозаписывающих лейблов о приостановке работы в России, появились на стриминге «Звук» (до мая 2022 года принадлежал «Сберу») и в десктопной версии соцсети «ВКонтакте», обратил внимание РБК.

В понедельник, 5 декабря, на этих платформах (по состоянию на 21:30 по мск) был доступен новый альбом американской певицы Тейлор Свифт «Midnights», вышедший в октябре 2022 года и записанный компанией Republic Records, принадлежащей Universal Music Group. При этом сама Universal Music Group еще в марте объявила о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине. На официальном сайте Тейлор Свифт в перечне платформ, на которых можно легально послушать альбом, перечислены, например, Spotify, Amazon Music и Deezer. Сервисов «Звук» и «ВКонтакте» в этом списке нет.

Также на «Звуке» и «ВКонтакте» оказались доступны новые альбомы исполнителей Rammstein («Zeit» от 29 апреля, также записан Universal Music Group), Red Hot Chili Peppers («Return Of The Dream Canteen» от 14 октября, записан Warner Music Group, которая также приостановила свою деятельность в России) и новая песня Paramore «This Is Why» (записана на Atlantic Records, «дочке» Warner Music Group).

Какие музыкальные компании ушли из России после начала спецоперации на Украине Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о прекращении работы в России 8 марта, заявив, что «поддерживает международные санкции». У лейблов этой компании записывают свои альбомы Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Леди Гага, Metallica и многие другие. Следом, 10 марта, с аналогичным заявлением выступила и Warner Music: компания, в частности, остановила «инвестиции и развитие проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов» в России. С этой компанией сотрудничают в том числе Эд Ширан, Мадонна, Давид Гетта и т.д. Тогда же с российского рынка ушла и Sony Music, представляющая Måneskin, Шакиру и Бейонсе. Работу в России также прекратили стриминговые сервисы Deezer и Spotify. А из-за приостановки монетизации на территории России YouTube пользователи не могут платить за подписку на YouTube Music.

Большинство найденных на платформе «Звук» песен западных артистов, выпущенных после объявления лейблов о приостановке работы в России, имеют пометку «загружено пользователем», у других источник не указан. Как объяснил РБК собеседник на музыкальном рынке, такую пометку обычно имеет так называемый UGC-контент (user-generated content) — то есть песни, которые загрузили сами пользователи. Однако если, например, в веб-версии «Яндекс.Музыки» такой контент будет доступен только тому пользователю, который его и загрузил, то на «Звуке» он оказался доступен всем. РБК направил запрос в пресс-службу «Звука», на момент публикации материала ответ не поступил.

В специализированном приложении «VK Музыка», в отличие от десктопной версии соцсети, подобные композиции либо отсутствуют, либо не воспроизводятся с пометкой «трек недоступен для загрузки и прослушивания в вашем регионе».

На сервисе «Яндекс.Музыка» указанные альбомы и композиции найти не удалось. В пресс-службе «Яндекс.Музыки» сообщили РБК, что контент на площадке «публикуется только по условиям договоренностей с правообладателями». В пресс-службе VK отказались от комментариев.

РБК направил запросы в пресс-службы Universal Music Group и Warner Music Group.

Чем известен сервис «Звук» Музыкальный сервис «Звук», ранее известный как Zvooq, был запущен в 2010 году. Изначально он позиционировал себя как первый независимый музыкальный сервис в России. В сентябре 2020 года тогда еще Сбербанк купил 100% акций ООО «Звук» — юрлица сервиса. Однако в мае 2022 года на фоне санкций уже «Сбер» продал «Звук» и ряд других активов, включая онлайн-кинотеатр Okko. Тем не менее, представитель «Сбера» сообщал РБК, что компания «сохранит партнерские отношения и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей со «Звуком» и Okko». Кто является фактическим владельцем «Звука» сейчас, неизвестно — доступ к сведениям о новых владельцах ограничен на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». По собственным данным сервиса, на «Звуке» представлено более 70 млн треков, на момент продажи «Сбером» его услугами пользовались 8 млн человек в 12 странах.

Размещение для прослушивания или скачивания песен или любых других аудиопроизведений без согласия их правообладателей незаконно, прокомментировал ситуацию партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Это карается денежными штрафами в размере до 5 млн руб. за каждый случай нарушения. Однако проблема в данном случае возникает «не в законе, а в реальности и эффективности его применения», отмечает Данилов. «Едва ли Universal посчитает для себя политически и коммерчески приемлемым обращаться в российский суд для того, чтобы взыскивать с нарушителей какие-то денежные средства, — объясняет юрист. — Непонятно, каким образом эти деньги могли бы быть уплачены тому же самому Universal и как он будет своему банку и прочим партнерам объяснять, почему он получает денежные средства из России».

Старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко возражает: «Несмотря на то, что возможности иностранных правообладателей из недружественных юрисдикций по осуществлению своих прав несколько ограничены, право на судебную защиту продолжает действовать и может быть реализовано, прежде всего, в виде пресечения действий, нарушающих право, а также взыскания убытков или компенсации».

Младший партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис, в свою очередь, отмечает, что без заявлений правообладателей «нельзя ответить на вопрос законности» появления западных новинок на стримингах. Например, возможно существование какого-либо договора или выдача лицензий через третью страну. «Тем не менее, по нормам действующего законодательства использование контента в сети возможно только с согласия правообладателя, а ответственность варьируется от 10 тыс. до 5 млн руб. за одну музыкальную композицию», — отмечает Крауялис.