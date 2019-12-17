«Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки после претензий Rambler

Предполагается, что слушания по иску пройдут в Мосгорсуде 20 декабря. 16 декабря суд в качестве обеспечительной меры в рамках иска временно заблокировал ссылки на трансляции матчей АПЛ на онлайн-платформе. Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил РБК, что компания ведет с Twitch переговоры о подписании мирового соглашения. Представитель стримингового сервиса в разговоре с «Коммерсантом» опровергла эту информацию.
В тот же день стало известно, что Мосгорсуд по запросу Rambler заблокировал контент «Матч ТВ», связанный с матчами английской премьер-лиги. Постановление было вынесено 10 декабря, согласно определению суда, трансляция игр первенства будет заблокирована на сайте телеканала в течение 15 дней. За это время компания должна направить исковое заявление по своему требованию.
На прошлой неделе стало известно, что в московском офисе компании — разработчика веб-сервера Nginx прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с жалобой компании, связанной с Rambler Group. Заявление подала Lynwood Investments (связана с Александром Мамутом, управляющим акционером Rambler Group). Как утверждалось в жалобе, Игорь Сысоев, ранее работавший в Rambler, разработал веб-сервер Nginx в рамках трудовых отношений с компанией. Сам он настаивает, что создавал программу в свободное время. Вечером 16 декабря совет директоров Rambler поручил менеджменту обеспечить расторжение договора с Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело.