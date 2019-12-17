«Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки после претензий Rambler

Претензии к сервису и телеканалу предъявила связанная с Rambler компания, которой принадлежат права на показ в России матчей английской премьер-лиги. От Twitch потребовали 180 млрд руб., к «Матч ТВ» иск пока не предъявлен

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Twitch удалили контент, права на который отстаивает Rambler. Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, передает «РИА Новости».

По словам Ампелонского, поскольку владельцы ресурсов приняли меры по удалению спорного контента, доступ к ним не будет ограничен.

РБК направил запросы в пресс-службы Роскомнадзора, Rambler и «Матч ТВ».

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» — структура Rambler Group — подало иск к Twitch с требованием заблокировать сервис из-за трансляции матчей английской премьер-лиги. Права на их показ в России принадлежат Rambler. Российская компания насчитала на Twitch 36 тыс. просмотров матчей английского первенства и потребовала компенсацию в размере 180,3 млрд руб.