«Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки после претензий Rambler

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 13:23
Почему люксовый аутлет сократил число клиентов, и что из этого вышло РБК и Открытие, 16:57 Дума приняла закон о компенсациях за ненадлежащее содержание под стражей Общество, 16:51 Ректор МГУ после переназначения выдал повышенные оклады и стипендию Общество, 16:39 СМИ узнали о планах «Челси» потратить £150 млн на усиление состава Спорт, 16:36 Задержан владелец дома с арсеналом оружия под Гатчиной Общество, 16:36 СМИ показали видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация» Общество, 16:28 Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины Политика, 16:27 Как найти работу в Москве Партнерский материал, 16:27 Футболист сборной России заявил о готовности ехать на ЧМ-2022 без флага Спорт, 16:20 Кремль назвал темы для январских переговоров Путина и Эрдогана Политика, 16:16 Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата Политика, 16:14 Госдума одобрила новые правила расселения аварийного жилья Бизнес, 16:13 Дальневосточный эксперимент: в России начали выдавать ипотеку под 2% Недвижимость, 16:13 «Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки после претензий Rambler Технологии и медиа, 16:12
Технологии и медиа ,  
0 
«Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки после претензий Rambler
Претензии к сервису и телеканалу предъявила связанная с Rambler компания, которой принадлежат права на показ в России матчей английской премьер-лиги. От Twitch потребовали 180 млрд руб., к «Матч ТВ» иск пока не предъявлен
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Twitch удалили контент, права на который отстаивает Rambler. Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, передает «РИА Новости».

По словам Ампелонского, поскольку владельцы ресурсов приняли меры по удалению спорного контента, доступ к ним не будет ограничен.

РБК направил запросы в пресс-службы Роскомнадзора, Rambler и «Матч ТВ».

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» — структура Rambler Group — подало иск к Twitch с требованием заблокировать сервис из-за трансляции матчей английской премьер-лиги. Права на их показ в России принадлежат Rambler. Российская компания насчитала на Twitch 36 тыс. просмотров матчей английского первенства и потребовала компенсацию в размере 180,3 млрд руб.

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Общество

Предполагается, что слушания по иску пройдут в Мосгорсуде 20 декабря. 16 декабря суд в качестве обеспечительной меры в рамках иска временно заблокировал ссылки на трансляции матчей АПЛ на онлайн-платформе. Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил РБК, что компания ведет с Twitch переговоры о подписании мирового соглашения. Представитель стримингового сервиса в разговоре с «Коммерсантом» опровергла эту информацию.

В тот же день стало известно, что Мосгорсуд по запросу Rambler заблокировал контент «Матч ТВ», связанный с матчами английской премьер-лиги. Постановление было вынесено 10 декабря, согласно определению суда, трансляция игр первенства будет заблокирована на сайте телеканала в течение 15 дней. За это время компания должна направить исковое заявление по своему требованию.

На прошлой неделе стало известно, что в московском офисе компании — разработчика веб-сервера Nginx прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с жалобой компании, связанной с Rambler Group. Заявление подала Lynwood Investments (связана с Александром Мамутом, управляющим акционером Rambler Group). Как утверждалось в жалобе, Игорь Сысоев, ранее работавший в Rambler, разработал веб-сервер Nginx в рамках трудовых отношений с компанией. Сам он настаивает, что создавал программу в свободное время. Вечером 16 декабря совет директоров Rambler поручил менеджменту обеспечить расторжение договора с Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Rambler Group, Twitch, «Матч-ТВ»
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Rambler Group начала с Twitch переговоры о мировой по спору на ₽180 млрд
Технологии и медиа
Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx
Технологии и медиа
Владелец Nginx усилил меры безопасности из-за дела о веб-сервере
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter