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Rambler потребовал заблокировать Twitch и взыскать с сервиса ₽180 млрд
Принадлежащую Amazon компанию заподозрили в незаконной трансляции футбольных матчей из Англии
Фото: Christophe Ena / AP

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» подало в суд на компанию Twitch Interactive. Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для иска, который будет рассматриваться 20 декабря, стали трансляции английского футбольного чемпионата, права на показ которого в России принадлежат Rambler Group. Авторы заявления утверждают, что насчитали 36 тысяч незаконных просмотров матчей на Twitch и считают это пиратством.

В самом Twitch требования Rambler Group считают несправедливыми. Суть сервиса в том, что он лишь обеспечивает доступ пользователей к платформе, не располагает собственным контентом и не может отслеживать возможные нарушения прав. Ответчик заявил, что не получал от Rambler каких-либо официальных уведомлений, однако все равно принимал меры для устранения нарушений.

Опрошенные изданием юристы указывают, что взыскать с американской компании ₽180 млрд будет проблематично, поскольку для этого необходимо доказать каждый из 36 тысяч случаев нарушения и скриншотов может быть недостаточно.

Что касается блокировки, то в случае принятия судом соответствующего решения, она не может быть вечной. По закону первая блокировка снимается после устранения нарушения, а новый санкции следуют уже за повторное нарушение.

На прошлой неделе «Рамблер Интернет Холдинг» предъявил права на веб-сервер Nginx, объяснив это тем, что созданием проданной американской F5 компании Игорь Сысоев занимался в рамках трудовых отношений с Rambler. В московском офисе Nginx прошел обыск.

В свою очередь один из основателей Nginx Максим Коновалов заявил, что никаких преступлений создатели компании не совершали.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Rambler Group
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