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Роскомнадзор объяснил требование отозвать лицензию у «Новой газеты»

«Новая газета» не предоставила устав редакции в установленные законом о СМИ сроки, заявили в Роскомнадзоре. Ранее ведомство потребовало отозвать лицензию у издания. В «Новой» сообщили, что будут «отстаивать свою правоту»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор потребовал признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты», поскольку издание не предоставило устав редакции в установленные законом о СМИ сроки, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор выступил с таким требованием после того, как издание получило два предупреждения от ведомства. В нем уточнили, что они были выданы по материалам, опубликованным на сайте издания.

Эти предупреждения касались отсутствия маркировок иноагентов в двух материалах на сайте, пояснили в «Новой газете». Издание решило оспорить их в суде. После получения предупреждения «Новая газета» также приостановила выход печатной версии, обновление сайта и соцсетей до окончания российской спецоперации на Украине.

Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у «Новой газеты»
Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила РБК, что не увидела в требовании Роскомнадзора «ничего нового». По ее словам, издание получило определение Верховного суда, который сообщил, что к нему пришел иск по факту получения «Новой газетой» двух предупреждений в марте этого года. «Никаких иллюзий по поводу российского судопроизводства мы не питаем, пойдем в суд, будем отстаивать свою позицию», — сказала Прусенкова. Основания для предупреждений она назвала надуманными, отметив, что Роскомнадзор подал иск до того, как была назначена дата суда по их обжалованию.

Пресс-секретарь газеты также уточнила, что в Верховном суде речь идет о регистрации электронной версии СМИ — сайта «Новой газеты». «Мы сейчас ждем еще один иск по печатной [версии], он будет в Басманном суде. Но там другие основания, еще более нелепые», — сказала она.

Сайт «Новой рассказ-газеты» заблокировали спустя неделю после запуска
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Фото:57stock / imagebroker.com / Global Look Press

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С конца февраля «Новая газета» получила шесть уведомлений от Генпрокуратуры и Роскомнадзора с требованием удалить материалы с «недостоверной общественно значимой информацией». В начале марта, после принятия закона об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российской армии, редакция решила удалить с сайта и из соцсетей все материалы, связанные с конфликтом, и перестать освещать события на Украине.

В том же месяце издание получило два предупреждения от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки иноагентов в материале. После этого газета приостановила выпуск бумажной и онлайн-версий до окончания спецоперации. В начале июля «Новую газету» оштрафовали на 300 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. Причину в суде не уточнили.

Сотрудники «Новой», которые уехали из России, создали издание «Новая газета. Европа», которое возглавил Кирилл Мартынов. В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту. А те журналисты, что остались в Москве, стали выпускать «Новую рассказ-газету» (сокращенно «Но»). Через неделю после запуска Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту на основании ст. 15.3 закона «Об информации». На этом основании блокируются ресурсы, на которых публикуются призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, митингам, а также недостоверная общественно значимая информация. Само издание причиной блокировки назвало «дискредитацию».

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Евгения Стогова Евгения Стогова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
«Новая газета» Роскомнадзор Отзыв лицензии
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