Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у «Новой газеты»

Ранее регулятор вынес изданию два предупреждения за упоминание иноагентов без маркировки — это дает основание для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. В марте газета перестала выходить как в печатном, так и в онлайн-виде

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Роскомнадзор подал иск с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». Заявление поступило в суд 26 июля, причины в картотеке суда не уточняются.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила РБК, что в этом требовании нет «ничего нового». «Мы получили определение Верховного суда, что к ним пришел иск по факту получения нами двух предупреждений в марте этого года, — сказала она. — Никаких иллюзий по поводу российского судопроизводства мы не питаем, пойдем в суд, будем отстаивать свою позицию». Основания для предупреждений Прусенкова назвала надуманными, отметив, что Роскомнадзор подал иск до того, как была назначена дата суда по их обжалованию.

Пресс-секретарь газеты уточнила, что в Верховном суде речь идет о регистрации электронной версии СМИ — сайта «Новой газеты». «Мы сейчас ждем еще один иск по печатной [версии], он будет в Басманном суде. Но там другие основания, еще более нелепые», — сообщила она.

РБК обратился за комментарием в Роскомнадзор.

После начала российской военной операции на Украине газета получила шесть уведомлений от Генпрокуратуры и Роскомнадзора с требованием удалить материалы с «недостоверной общественно значимой информацией». В начале марта, после принятия закона об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах, редакция решила удалить с сайта и из соцсетей все материалы, связанные с конфликтом, и перестать освещать события на Украине.

В том же месяце регулятор вынес изданию два предупреждения из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в одном из материалов (за два таких предупреждения у СМИ могут отозвать лицензию). После этого газета приостановила выпуск бумажной и онлайн-версий до окончания спецоперации.

В начале июля «Новую газету» оштрафовали на 300 тыс. руб. за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшее угрозу вреда жизни или здоровью граждан либо массового нарушения общественного порядка (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). В суде не уточнили, что стало поводом для составления протокола.

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Уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» создали издание «Новая газета. Европа», которое возглавил Кирилл Мартынов. В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту.

Оставшиеся в Москве журналисты издания стали выпускать «Новую рассказ-газету» (сокращенно «Но»). Спустя неделю после запуска Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту и этого проекта в соответствии со статьей 15.3 закона «Об информации». На этом основании можно блокировать ресурсы, где публикуются призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, митингам, а также недостоверная общественно значимая информация. В своем Telegram-канале издание сообщило, что доступ к сайту ограничили «за дискредитацию».