Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у «Новой газеты»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:18
Риелторы зафиксировали снижение средней суммы сделок с жильем в Москве Недвижимость, 14:14
Кадыров призвал «киевскую верхушку» быть готовой к «стуку в дверь» Политика, 14:14
Путин назначил начальником военполита Вооруженных сил генерала Горемыкина Политика, 14:13
Как интернет-магазины с помощью видео удерживают пользователей Pro, 14:13
Потапова обыграла обидчицу Дьяченко и пробилась в 1/4 турнира в Праге Спорт, 14:03
Житель Таганрога получил 4 года по делу о краже из «самолета Судного дня» Общество, 14:02
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 13:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Песков заявил об отсутствии соглашений по обмену Бута на Уилана и Грайнер Политика, 13:52
«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды Общество, 13:46 
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:45
Брокеры стали лидерами по росту жалоб на финансовые организации Финансы, 13:41
Винер оценила решение о допуске россиян до конгресса федерации гимнастики Спорт, 13:39
Кремль заявил о тревожной динамике по коронавирусу Политика, 13:36
Политика ,  
0 

Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у «Новой газеты»

Ранее регулятор вынес изданию два предупреждения за упоминание иноагентов без маркировки — это дает основание для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. В марте газета перестала выходить как в печатном, так и в онлайн-виде
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Роскомнадзор подал иск с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». Заявление поступило в суд 26 июля, причины в картотеке суда не уточняются.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила РБК, что в этом требовании нет «ничего нового». «Мы получили определение Верховного суда, что к ним пришел иск по факту получения нами двух предупреждений в марте этого года, — сказала она. — Никаких иллюзий по поводу российского судопроизводства мы не питаем, пойдем в суд, будем отстаивать свою позицию». Основания для предупреждений Прусенкова назвала надуманными, отметив, что Роскомнадзор подал иск до того, как была назначена дата суда по их обжалованию.

Пресс-секретарь газеты уточнила, что в Верховном суде речь идет о регистрации электронной версии СМИ — сайта «Новой газеты». «Мы сейчас ждем еще один иск по печатной [версии], он будет в Басманном суде. Но там другие основания, еще более нелепые», — сообщила она.

РБК обратился за комментарием в Роскомнадзор.

После начала российской военной операции на Украине газета получила шесть уведомлений от Генпрокуратуры и Роскомнадзора с требованием удалить материалы с «недостоверной общественно значимой информацией». В начале марта, после принятия закона об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах, редакция решила удалить с сайта и из соцсетей все материалы, связанные с конфликтом, и перестать освещать события на Украине.

В том же месяце регулятор вынес изданию два предупреждения из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в одном из материалов (за два таких предупреждения у СМИ могут отозвать лицензию). После этого газета приостановила выпуск бумажной и онлайн-версий до окончания спецоперации.

В начале июля «Новую газету» оштрафовали на 300 тыс. руб. за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшее угрозу вреда жизни или здоровью граждан либо массового нарушения общественного порядка (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). В суде не уточнили, что стало поводом для составления протокола.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария
Статьи

Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Политика
Фото:РБК

Уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» создали издание «Новая газета. Европа», которое возглавил Кирилл Мартынов. В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту.

Оставшиеся в Москве журналисты издания стали выпускать «Новую рассказ-газету» (сокращенно «Но»). Спустя неделю после запуска Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту и этого проекта в соответствии со статьей 15.3 закона «Об информации». На этом основании можно блокировать ресурсы, где публикуются призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, митингам, а также недостоверная общественно значимая информация. В своем Telegram-канале издание сообщило, что доступ к сайту ограничили «за дискредитацию».

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
«Новая газета» СМИ Роскомнадзор
Материалы по теме
Сайт «Новой рассказ-газеты» заблокировали спустя неделю после запуска
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа»
Политика
Муратов сообщил, что сотрудники «Новой газеты» запустят журнал в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter