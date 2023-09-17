Хинштейн назвал ключевое слово в истории с блокировкой YouTube

Блокировка YouTube обсуждается с 2022 года. Роскомнадзор заявлял, что это может произойти при невыполнении сервисом требований российских законов. Это происходит, считают в Госдуме. В Минцифры исключали блокировку видеохостинга

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В России не появилось адекватной альтернативы сервису YouTube (принадлежит американской Google) и перед его возможной блокировкой нужно, чтобы появился полноценный аналог, заявил на семинаре Госдумы глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово «пока» здесь ключевое», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Заместитель Хинштейна в комитете по информполитике, депутат Антон Горелкин выразил мнение, что блокировка YouTube «принесет больше вреда, чем пользы».

«Но это не значит, что России не нужно развивать свои альтернативы. YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство нашей страны, и нет гарантии, что завтра она не начнет проводить более агрессивную политику по распространению противоправных роликов», — написал Горелкин в своем телеграм-канале.

Он также считает, что у российских блогеров на YouTube «нет будущего».

Обсуждение возможной блокировки YouTube в России началось после начала военной операции на Украине. Весной 2022 года уже были заблокированы Facebook и Instagram (оба принадлежат Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), а также Twitter (владелец соцсети Илон Маск летом переименовал ее в X).

Тогда же Роскомнадзор (РКН) отмечал, что YouTube не грозит блокировка, если сервис будет выполнять требования российского законодательства. При этом РКН заявлял, что видеохостинг игнорирует запросы российских властей об удалении запрещенных материалов.

В то же время YouTube с прошлого года заблокировал целый ряд российских аккаунтов, среди которых, например, каналы Госдумы и Совета Федерации и государственных СМИ («Первый канал», ВГТРК, ТАСС и другие). Роскомнадзор в ответ на это грозил сервису «мерами технологического воздействия».

Глава Минцифры Максут Шадаев несколько раз заявлял, что в России закрывать YouTube не планируется. «Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — отмечал министр.

Столкнувшийся с блокировками своих каналов со стороны YouTube «Газпром-Медиа» (владеет НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ» и другие) в начале года начал размещать контент на сервисе Rutube (принадлежит холдингу). В компании поясняли, что Rutube — российский сервис, с которым, в отличие от YouTube, можно вести «долгосрочные и понятные» деловые отношения. Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров высказывал мнение, что блокировку YouTube стоит рассмотреть в случае, если платформа продолжит заниматься «систематическим и осознанным нарушением российского законодательства».

В начале сентября пользователи начали жаловаться на сбои в работе YouTube в России. Например, несколько тысяч сообщений о неполадках поступило из Москвы. Роскомнадзор сообщал, что не имеет отношения к этому.

В России также периодически поднимается тема возможной блокировки мессенджера WhatsApp (тоже принадлежит Meta, но власти против него мер не предпринимали). Такую возможность допускал депутат Хинштейн. Роскомнадзор сообщал, что сервис может быть заблокирован в случае, если там появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. В Минцифры выражали уверенность, что с WhatsApp в России «все будет хорошо».