Жаров назвал условие блокировки Youtube в России

Если YouTube продолжит нарушать законы, его блокировку стоит рассмотреть, считает глава «Газпром-медиа» Александр Жаров. Но разговоры о полном отключении России от глобального интернета он назвал беседами «диванных аналитиков»

Фото: Hideki Yoshihara / Global Look Press

Блокировку американского видеохостинга YouTube в России «стоит рассмотреть», если «платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства». Такую позицию в интервью РБК высказал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.

О возможности блокировки YouTube российские СМИ неоднократно сообщали после начала спецоперации, но эта информация ни разу не подтверждалась. Так, 18 марта об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда выразил надежду, что полной блокировки хостинга в России не будет. В мае Telegram-канал 14News сообщал со ссылкой на источник в управлении Роскомнадзора по Якутии, что ведомство якобы уже начало замедлять в России трафик YouTube, но в самом Роскомнадзоре это опровергли.

В случае блокировки YouTube все зависит от того, куда и в каком объеме пойдет пользователь, продолжает Жаров. По его мнению, часть пользователей продолжит пользоваться американским сервисом через VPN. Кто-то, возможно, перейдет на национальный хостинг Rutube, однако какая это будет доля, спрогнозировать невозможно. Еще часть «просто не пойдет никуда».

Прямой выгоды для Rutube в случае блокировки YouTube нет, отмечает Жаров, обращая внимание на то, что российский сервис не является заменой американскому. «YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создавалась восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: «Да-да, сейчас дам». Мы же в начале пути», — объясняет глава «Газпром-медиа».

«Мы можем нарастить серверную группу и пропускную способность, — перечисляет Жаров. — Для просмотра контента это не так сложно сделать. Мы можем использовать мощности дата-центров, чтобы хранить больше загружаемого пользователями контента. Это не сложнее, но существенно дороже. Но такого количества контента, которое есть на Youtube, не планируется к появлению на Rutube».

При этом в возможность отключения России от глобального интернета и серверов Жаров не верит: «Такие разговоры если и велись, то «диванными аналитиками» и, очевидно, остались разговорами». Главной проблемой в случае реализации такого плана станет доступ россиян к иностранным хостингам и серверам, в том числе, например, белорусским или казахским. «Если государственные учреждения и компании с госучастием, а также значимая часть крупного бизнеса держат информацию на серверах и хостингах внутри страны, то многие сервисы массового пользования — нет. И это бы нанесло существенный урон удобству жизни миллионов россиян и их привычкам», — добавляет Жаров.