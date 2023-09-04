Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube в России

Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube в России

Фото: rafapress / Shutterstock

В работе YouTube в России произошел сбой, следует из данных сервиса DownRadar.

Рост числа жалоб на работу YouTube начался после 16:00 мск. Из Москвы поступило 3040 сообщений о неполадках.

Большинство жалоб (53%) касаются проблем с загрузкой видео, 20% сообщили об общем сбое, 11% — о сбое в работе приложения, 10% — о неполадках с сайтом, 2% пожаловались на проблемы с входом на YouTube.

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