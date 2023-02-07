«Газпром-Медиа» объяснил решение размещать видеоконтент только на Rutube

Контент каналов «Газпром-Медиа» будет доступен только на Rutube из-за блокировок в YouTube

Фото: Роман Пименов / ТАСС

«Газпром-Медиа» собирается публиковать видеоконтент на российской площадке Rutube после того, как в марте прошлого года YouTube «незаконно заблокировала каналы «Газпром-Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ». Об этом РБК сообщили в пресс-службе холдинга.

«Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно. С Rutube подобных проблем не может быть по определению, это российский ресурс», — объяснили в «Газпром-Медиа».

Ранее о том, что «Газпром-Медиа» перестал публиковать видеоконтент на YouTube, сообщил телеграм-канал Baza. По словам источников канала, распоряжение о запрете публикации на видеохостинге корпорации Google подписал гендиректор холдинга Александр Жаров. Распоряжение действует с 1 февраля.

Аккаунты телеканалов «Матч ТВ» и «Пятница», которые входят в холдинг, не обновляются на протяжении недели. На YouTube-канале ТНТ за это время вышли несколько видео — как уточнили собеседники Baza, SMM-менеджеры «что-то напутали и выложили по привычке». Аккаунт НТВ ничего не выкладывает со 2 марта после блокировки.