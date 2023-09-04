Роскомнадзор исключил причастность к сбоям в работе YouTube в России

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Сбои в работе YouTube в России не связаны с работой Роскомнадзора, сообщили РБК в пресс-службе регулятора.

Ведомство спросили, с какими причинами могут быть связаны сбои в работе видеохостинга и имеет ли к этому отношение Роскомнадзор.

«Не связано [с действиями Роскомнадзора]», — ответили в пресс-службе.

По данным сервиса DownRadar, рост числа жалоб на работу YouTube начался после 16:00 мск. В комментариях на сервисе пользователи писали, что в сервисе не воспроизводятся видео.

Источник Forbes в одном из операторов заявил, что проблема произошла на стороне Роскомнадзора. Собеседник издания не исключал, что проблемы могут быть связаны с работой технических средств противодействия угрозам или тестов служб по блокировке сервиса.

С начала военной операции России на Украине YouTube, по версии Роскомнадзора, начал распространять противоправный контент и отказался модерировать экстремистский контент с антироссийскими высказываниями.



Глава Минцифры Максут Шадаев в мае 2022 года заявил, что блокировать сервис в России не будут до создания «конкурентоспособного аналога». Позже гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки сказала, что сервис не планирует уходить из России, чтобы доставлять в страну «независимые новости».