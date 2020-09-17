Разработчики приложений для Apple пожаловались на быстрый выход iOS 14

Apple в этом году сократила срок между объявлением о выходе новой операционной системы и ее релизом до одних суток. Разработчики пожаловались, что не успели обновить приложения

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Разработчики приложений для App Store высказали свое недовольство политикой Apple, которая объявила о выходе новой операционной системы iOS 14 за сутки до релиза, пишет издание Mashable.

Презентация новых продуктов Apple состоялась 15 сентября, на ней же компания объявила, что новая операционная система iOS 14 будет выпущена через сутки. Как отмечает издание Tjournal, в прошлом году, когда выходила предыдущая итерация операционной системы iOS 13 вышла в свет через 10 дней после презентации iPhone 11 и у разработчиков приложений было время подготовиться к этому.

«Полный WTF: Apple выпускает iOS 14 завтра, не предупредив разработчиков и не предоставив окончательных инструментов для отправки приложений», — написал один из них.

«Все эти продукты выглядят чертовски круто, но с точки зрения отношений со сторонними разработчиками это выступление было одним из худших», — отметил после презентации разработчик Джеймс Томсон.