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Разработчики приложений для Apple пожаловались на быстрый выход iOS 14

Apple в этом году сократила срок между объявлением о выходе новой операционной системы и ее релизом до одних суток. Разработчики пожаловались, что не успели обновить приложения
Apple AAPL $112,74 -1,97% Купить
Фото:Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Разработчики приложений для App Store высказали свое недовольство политикой Apple, которая объявила о выходе новой операционной системы iOS 14 за сутки до релиза, пишет издание Mashable.

Презентация новых продуктов Apple состоялась 15 сентября, на ней же компания объявила, что новая операционная система iOS 14 будет выпущена через сутки. Как отмечает издание Tjournal, в прошлом году, когда выходила предыдущая итерация операционной системы iOS 13 вышла в свет через 10 дней после презентации iPhone 11 и у разработчиков приложений было время подготовиться к этому.

Apple показала новые часы и iPad
Технологии и медиа
Фото:apple.com

«Полный WTF: Apple выпускает iOS 14 завтра, не предупредив разработчиков и не предоставив окончательных инструментов для отправки приложений», — написал один из них.

«Все эти продукты выглядят чертовски круто, но с точки зрения отношений со сторонними разработчиками это выступление было одним из худших», — отметил после презентации разработчик Джеймс Томсон.

Apple ужесточила правила для издателей и разработчиков приложений
Технологии и медиа
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

За несколько дней до презентации Apple пересмотрела правила App Store. Изменения коснулись облачных игровых сервисов, в частности Microsoft xCloud, Google Stadia, потоковых игр от Facebook. Microsoft и Facebook заявляли, что правила App Store ограничивают возможности их приложений на iPhone и iPad. В частности, Microsoft xCloud недоступен на iOS, а в игровом приложении Facebook нет игр для iPhone. В Apple заявляют, что не запрещают стриминговые игровые платформы, но для их работы необходимо выполнить некоторые условия.

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Для работы игр из облака их нужно загружать непосредственно из App Store, а не из универсального приложения стримингового сервиса (такого как Microsoft xCloud или Google Stadia). То есть разработчикам разрешается делать приложение-каталог, в котором будет список доступных облачных игр. Но при этом каждая игра должна являться отдельным приложением и заранее установлена на устройство.

Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из App Store
Общество

Один из самых громких скандалов последнего времени — это удаление из App Store учетной записи разработчика игр Epic Games. Apple обвинила Epic Games во введении внутриигровых платежей в обход комиссии в 30%. Компании подали друг на друга в суд. Apple во встречном иске заявила, что «иск к Epic — это не что иное, как принципиальное разногласие по поводу денег». «Хотя Epic выставляет себя в качестве современного корпоративного Робин Гуда, на самом деле это многомиллиардное предприятие, которое просто не хочет ничего платить за огромную ценность, извлекаемую из App Store», — заявили в Apple.

Автор
Владислав Гордеев
apple iOS разработчики
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