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Apple назвала цены на новые «умные часы» и iPad в России

Фото: apple.com
Фото: apple.com

На официальном сайте Apple появились цены на новинки, показанные в ходе традиционной сентябрьской презентации компании.

  • Новые «умные часы» Apple Watch Series 6 в России будут стоить от 36,99 тыс. рублей ($399 в США).
  • Цена бюджетной модели «умных часов» Apple Watch SE в России будет начинаться от 24,99 тыс. ($279 в США).
  • Новый iPad 8 будет стоить от 29,99 тыс. руб. (в США он стоит $329)
  • iPad Air с экраном 10,9 дюйма — от 55,9 тыс. рублей ($599 в Соединенных Штатах).

Apple показала новые часы и iPad
Технологии и медиа
Фото: apple.com

Впервые с 2012 года Apple на сентябрьской презентации не показала новый iPhone. Зарубежные источники еще летом ожидали, что компания представит четыре новые модели устройства, в том числе iPhone 12.

Теги: Apple, iPad, Apple Watch
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