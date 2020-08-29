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Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из App Store

Корпорация Apple удалила учетную запись разработчика игр Epic Games из магазина приложений App Store. Об этом сообщило Bloomberg.

«Мы разочарованы, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games из App Store. Мы много лет работали с Epic Games над запусками их игр», — сказано в заявлении Apple.

В корпорации отметили, что суд советовал Epic Games соблюдать правила App Store, которым она следовала многие годы пока не произошел инцидент. «Epic отказалась», — добавили в Apple.

Apple удалит из App Store профиль Epic Games вслед за игрой Fortnite
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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

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Теги: Apple, игры, приложение
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