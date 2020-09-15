Apple показала новые часы и iPad

Кроме того, Apple представила два новых планшета. iPad со старым дизайном, но более мощным процессором A12 Bionic и iPad Air с обновленным дизайном, благодаря которому устройство стало похоже на iPad Pro. У последнего, в отличие от предыдущих моделей, сканер отпечатков пальцев теперь расположен в кнопке питания. Планшет получил экран с диагональю 10,9 дюйма, камеру с разрешением в 12 Мп и фронтальную камеру в 7 Мп. Ожидается, что устройство будет работать без подзарядки до 10 часов.
iPad Air поступит в продажу в России в октябре по цене от 55,9 тыс. руб. Вторая модель будет стоить от 29,99 тыс. руб., но сроки начала продаж не уточняются.
Инсайдеры ожидали, что Apple покажет первые накладные наушники AirPods Studio, а также трекер потерянных вещей AirTag. В России этот бренд использовала зеленоградская компания ISBC. Как ранее рассказывали источники РБК, в прошлом году Apple выкупила у российского предприятия права на эту торговую марку.
В предыдущие годы на подобном мероприятии Apple обычно представляла новую линейку своего смартфона iPhone, и зарубежные источники еще летом ожидали, что компания представит четыре новые модели устройства. Предполагалось, что все они будут поддерживать работу в сетях мобильной связи пятого поколения (5G). Однако за несколько дней до мероприятия появилась неофициальная информация, что этого может не произойти из-за пандемии коронавируса.
Еще весной издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что из-за просевшего спроса и проблем на производствах в Азии, вызванных пандемией коронавируса, Apple планирует на месяц задержать выпуск новой флагманской линейки iPhone. В июле финансовый директор Apple Лука Маэстри во время звонка с инвесторами при объявлении финансовых результатов за третий квартал заявил, что из-за пандемии коронавируса презентация следующего поколения iPhone пройдет «на несколько недель позже», чем обычно.
Зарубежные аналитики указывали, что отсутствие новых iPhone на ежегодной конференции позволит
компании подчеркнуть смену фокуса со смартфонов на широкую линейку разнообразных продуктов, включая новые сервисы компании.
По оценкам группы «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2020 года россияне купили около 2,2 млн «умных» часов и трекеров на сумму порядка 14,4 млрд руб. Аналитики указали, что по сравнению с тем же периодом прошлого года эти показатели выросли на 21% выше в денежном и натуральном выражении. В тот же период продажи планшетов на российском рынке в первом полугодии 2020-го составили около 1 млн штук на сумму 14 млрд руб., при этом Apple «удерживает первенство в денежном выражении».
В свою очередь, источник РБК в одном из ретейлеров пояснил, что в денежном выражении доля Apple на рынке «умных» часов составила чуть менее 50%, а на рынке планшетов — около трети.
По оценкам МТС, летом 2020 года Apple заняла 70% рынка в сегменте смартфонов дороже 50 тыс. руб. По данным компании, количество проданных iPhone выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а их общая доля на рынке смартфонов составила 10% в натуральном выражении и 22% — в денежном.
По итогам третьего квартала 2020-го финансового года (у Apple завершился 27 июня) продажи компании составили $59,7 млрд, что на 11% выше, чем годом ранее. Согласно отчетности (.pdf), основную часть денег Apple, как и прежде, зарабатывает на iPhone, продажи которых принесли ей $26,4 млрд, далее следовали сервисы — $13,2 млрд, продажи Mac-устройств — $7,1 млрд, iPad — $6,6 млрд, а также носимых устройств и аксессуаров — $6,5 млрд.