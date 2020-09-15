Apple показала новые часы и iPad

В Купертино прошла ежегодная презентация новинок Apple. В этот раз компания представила обновленные «умные» часы Apple Watch и новые модели планшетов iPad. О новой модели iPhone компания не сказала ни слова

Фото: apple.com

Во вторник, 15 сентября, в штаб-квартире американской Apple в Купертино прошла ежегодная презентация новинок компании, в этом году - в формате онлайн и без зрителей в зале.

В начале презентации гендиректор Apple Тим Кук заявил, что на мероприятии он сфокусируется на двух продуктах — Apple Watch и iPad. Он отметил, что долгое время часы выполняли только функцию показа времени, в то время как сейчас они «изменяют и даже спасают жизни» пользователей.

Прежде всего главный операционный директор Джефф Уильямс представил Apple Watch Series 6. Он объявил, что этот продукт будет оснащен датчиком отслеживания уровня кислорода в крови. По его словам, устройство определяет этот показатель по цвету крови, на диагностику требуется всего 15 секунд. Уильямс заявил, что Apple Watch Series 6 будет работать на процессоре A13, использованном в iPhone 11, но адаптированном для Apple Watch.

Также он анонсировал более бюджетную модель, Apple Watch SE.

В России Apple Watch Series 6 будут доступны на сайте компании по цене от 36,99 тыс. руб., а также у рессейлеров. Цена Apple Watch SE будет начинаться от 24,99 тыс. руб. Дата старта продаж пока не известна.