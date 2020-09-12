Apple ужесточила правила для издателей и разработчиков приложений
Компания Apple пересмотрела правила своего магазина приложения App Store перед выходом операционной системы iOS 14, который ожидается в конце сентября, сообщает CNBC.
Изменения коснутся облачных игровых сервисов, в частности Microsoft xCloud, Google Stadia, потоковых игр от Facebook. Пересмотр правил происходит на фоне судебного разбирательства с компанией Epic Games, чей аккаунт и игра Fortnite были удалены из магазина в августе.
Microsoft и Facebook заявляли, что правила App Store ограничивают возможности их приложений на iPhone и iPad. В частности, Microsoft xCloud недоступен на iOS, а в игровом приложении Facebook нет игр для iPhone. В Apple заявляют, что не запрещают стриминговые игровые платформы, но для их работы необходимо выполнить некоторые условия.
Для работы игр из облака их нужно загружать непосредственно из App Store, а не из универсального приложения стримингового сервиса (такого как Microsoft xCloud или Google Stadia). То есть, разработчикам разрешается делать приложение-каталог, в котором будет список доступных облачных игр. Но при этом каждая игра должна являться отдельным приложением и заранее установлена на устройство.