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Технологии и медиа ,  
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Apple ужесточила правила для издателей и разработчиков приложений

В компании потребовали от игровых облачных сервисов, чтобы каждое приложение-игра отдельно устанавливалась из App Store, а сервисы выступали лишь их каталогами. В Microsoft заявили, что это будет плохим опытом для геймеров
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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Компания Apple пересмотрела правила своего магазина приложения App Store перед выходом операционной системы iOS 14, который ожидается в конце сентября, сообщает CNBC.

Изменения коснутся облачных игровых сервисов, в частности Microsoft xCloud, Google Stadia, потоковых игр от Facebook. Пересмотр правил происходит на фоне судебного разбирательства с компанией Epic Games, чей аккаунт и игра Fortnite были удалены из магазина в августе.

Microsoft и Facebook заявляли, что правила App Store ограничивают возможности их приложений на iPhone и iPad. В частности, Microsoft xCloud недоступен на iOS, а в игровом приложении Facebook нет игр для iPhone. В Apple заявляют, что не запрещают стриминговые игровые платформы, но для их работы необходимо выполнить некоторые условия.

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Технологии и медиа
Фото: Edgar Su / Reuters

Для работы игр из облака их нужно загружать непосредственно из App Store, а не из универсального приложения стримингового сервиса (такого как Microsoft xCloud или Google Stadia). То есть, разработчикам разрешается делать приложение-каталог, в котором будет список доступных облачных игр. Но при этом каждая игра должна являться отдельным приложением и заранее установлена на устройство.

Новые требования Apple означают, что если у потокового сервиса есть несколько десятков игр на выбор, то каждой из них требуется отдельный листинг в App Store. Каждое из этих приложений также должно проводить все внутриигровые покупки через систему обработки платежей Apple, через которую компания получает 30% дохода от каждой транзакции.

В Microsoft заявили, что такой подход создает для клиентов негативный опыт. «Геймеры хотят сразу перейти к игре из самостоятельно созданного каталога в одном приложении, как они это делают с фильмами или песнями. Они не должны загружать более 100 приложений, чтобы играть в отдельные игры из облака», — говорится в заявлении компании.

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Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из App Store
Общество

Как пишет CNBC, новые правила Apple создают конфликт интересов. Облачные игровые сервисы хотят выступать в качестве единой платформы для разработчиков, которые смогут внутри универсального приложения получать одобрение на распространение игры. В Apple же считают, что стриминговые сервисы должны быть своего рода каталогами, а каждое приложение должно проходить процедуры одобрения и установки в App Store.

Ранее Apple и Google удалили из своих магазинов мобильную версию игры Fortnite от Epic Games (один из наиболее популярных в мире шутеров в жанре «Короллевская битва»). В Apple заявили, что разработчики нарушили правила компании, так как вели в игре систему прямых платежей, которая позволяла обойти 30-процентную комиссию Apple, которую она получала. Для игроков, которые выберут прямые платежи Epic Games предлагали скидки.

ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
Общество
Фото: Scott Barbour / Getty Images

В ответ на это игровой разработчик подал на Apple и Google в суд за нарушение антимонопольного законодательства США. В Epic Games считают, что IT-гиганты стремятся сохранить монополию на рынке мобильных приложений не дают развития независимым разработчикам.

После этого Apple удалила из App Store учетную запись разработчика Epic Games. Теперь они не смогут добавлять в магазин новые приложения, а пользователи iPhone — совершать покупки в Fortnite через платежную систему Apple.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Apple, игры, Microsoft, Facebook
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