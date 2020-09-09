Apple подала встречный иск к Epic Games и потребовала возместить ущерб

Американская корпорация Apple предъявила встречные претензии в отношении Epic Games, которая является разработчиком видеоигры Fortnite. ИТ-гигант обвинил компанию в нарушении условий контракта на пользование каталогом цифрового магазина App Store. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Иск к Epic — это не что иное, как принципиальное разногласие по поводу денег. Хотя Epic выставляет себя в качестве современного корпоративного Робин Гуда, на самом деле это многомиллиардное предприятие, которое просто не хочет ничего платить за огромную ценность, извлекаемую из App Store», — говорится в иске.

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