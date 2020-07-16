Суд отправил владельца одной из крупнейших ИT-компаний под арест

Адвокат владельца «Национальной компьютерной корпорации» Александра Калинина заявил, что дело его клиента не имеет отношения к расследованию в «Почте России»

Александр Калинин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Владелец «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Тверской суд Москвы на заседании в четверг, 16 июля, сообщил РБК адвокат Калинина Евгений Андриянов. По его словам, пока идет предварительное следствие. Причины задержания он не комментирует, сославшись на адвокатскую тайну. В то же время адвокат Калинина отметил, что дело «Почты России» к его клиенту не имеет отношения.

В среду, 15 июня, издание TAdviser сообщило о проведении следственных мероприятий в НКК, компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн». Одновременно был задержан замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков.

По информации издания, Александр Калинин был задержан, а у его сына Алексея Калинина взяли подписку о невыезде. Позже Алексей Калинин опроверг эту информацию РБК, пояснив, что с него взяли только подписку о неразглашении. Представители «Софтлайна» и «Техносерва» опровергали информацию о проведении следственных мероприятий в компаниях.