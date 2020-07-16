Суд отправил владельца одной из крупнейших ИT-компаний под арест
Владелец «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Тверской суд Москвы на заседании в четверг, 16 июля, сообщил РБК адвокат Калинина Евгений Андриянов. По его словам, пока идет предварительное следствие. Причины задержания он не комментирует, сославшись на адвокатскую тайну. В то же время адвокат Калинина отметил, что дело «Почты России» к его клиенту не имеет отношения.
В среду, 15 июня, издание TAdviser сообщило о проведении следственных мероприятий в НКК, компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн». Одновременно был задержан замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков.
По информации издания, Александр Калинин был задержан, а у его сына Алексея Калинина взяли подписку о невыезде. Позже Алексей Калинин опроверг эту информацию РБК, пояснив, что с него взяли только подписку о неразглашении. Представители «Софтлайна» и «Техносерва» опровергали информацию о проведении следственных мероприятий в компаниях.
В рейтинге крупнейших по выручке компаний России РБК 500 за 2019 год «Национальная компьютерная корпорация» заняла первое место в секторе информационных технологий. Ее выручка за 2018 год составила 177 млрд руб., увеличившись за год на 10%. В общем рейтинге НКК заняла тогда 87-е место.