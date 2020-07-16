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Суд отправил владельца одной из крупнейших ИT-компаний под арест

Адвокат владельца «Национальной компьютерной корпорации» Александра Калинина заявил, что дело его клиента не имеет отношения к расследованию в «Почте России»
Александр Калинин
Александр Калинин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Владелец «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Тверской суд Москвы на заседании в четверг, 16 июля, сообщил РБК адвокат Калинина Евгений Андриянов. По его словам, пока идет предварительное следствие. Причины задержания он не комментирует, сославшись на адвокатскую тайну. В то же время адвокат Калинина отметил, что дело «Почты России» к его клиенту не имеет отношения.

В среду, 15 июня, издание TAdviser сообщило о проведении следственных мероприятий в НКК, компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн». Одновременно был задержан замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков.

По информации издания, Александр Калинин был задержан, а у его сына Алексея Калинина взяли подписку о невыезде. Позже Алексей Калинин опроверг эту информацию РБК, пояснив, что с него взяли только подписку о неразглашении. Представители «Софтлайна» и «Техносерва» опровергали информацию о проведении следственных мероприятий в компаниях.

В рейтинге крупнейших по выручке компаний России РБК 500 за 2019 год «Национальная компьютерная корпорация» заняла первое место в секторе информационных технологий. Ее выручка за 2018 год составила 177 млрд руб., увеличившись за год на 10%. В общем рейтинге НКК заняла тогда 87-е место.

Несвязанные задержания

Изначально в качестве версии задержания Емельченкова, Калинина и следственных мероприятий в ИТ-компаниях звучали подозрения в картельном сговоре. В 2016 году ФАС подозревала «дочку» НКК, компанию «Аквариус», вместе с «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв Групп» и «Крафтвэй Корпорейшн ПЛС» в сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии. Как говорил РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, уголовное дело против топ-менеджера «Почты России» связано с картельным сговором, участники которого поставляли технику для ГАС «Выборы», Росстата, компании «Норникель». У самой ФАС не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения в отношении Емельченкова связаны с данными, которые СКР получил самостоятельно, отмечал Тенишев.

Однако позже, на заседании суда, адвокат Емельченкова заявил, что, по версии следствия, его подзащитный подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязью, что повлекло причинение имущественного вреда: за неисполнение этого договора с компанией «Сервионика» «набежали штрафные санкции на 350 млн руб., потом они якобы были уменьшены до 37 млн руб.». Ущерб «Почте России» следствие оценило в 67 млн руб. В итоге Чертановский суд Москвы поместил Емельченкова под домашний арест до 13 сентября.

По данным СПАРК, между «Почтой России» и «Сервионикой» было заключено два контракта. Первый — в 2015 году на 160 млн руб., второй — в 2017-м на 277 млн руб. В самой компании отказались комментировать, какой из контрактов послужил причиной преследования Емельченкова. Первый контракт был на предоставление ресурсов и мощностей центра обработки данных, рассылку СМС, поставку оборудования и ПО, второй — на внедрение единой информационной системы по управлению персоналом, передачу прав на ее использование и оказание услуг по сопровождению. При этом второй контракт имел сроки исполнения до марта 2020 года.

РБК направил запросы в «Ай-Теко» (владеет «Сервионикой) и Минкомсвязь.

Автор: Анна Балашова
Теги: «Почта России», арест, суд
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