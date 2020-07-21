В деле об ИТ-картеле появились еще два фигуранта

В деле о картеле для поставок компьютеров для ЦИК появились новые фигуранты — вице-президент «Аквариуса» Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников. Обоим уже были назначены меры пресечения

Производство электронных планшетов на заводе «Аквариус» (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В рамках дела о картельном сговоре, из-за которого владелец Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин 16 июля был отправлен под домашний арест, появились еще два фигуранта, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, речь идет о вице-президенте по стратегическому развитию компании «ПК Аквариус» («дочка» НКК) Владимире Пискунове и совладельце «Бизнес компьютерс групп» Дмитрии Кувшинникове.

Корреспондент РБК обнаружил в базе Мосгорсуда данные о возбуждении дел в отношении Пискунова и Кувшинникова. Обоим уже были назначены меры пресечения: Дмитрия Кувшинникова поместили под домашний арест (ходатайство следствия было удовлетворено 16 июля), а Владимиру Пискунову был вынесен «запрет определенных действий» (ходатайство удовлетворено 17 июля). О каких именно действиях идет речь, не указано. Адвокат Пискунова Андрей Имедашвили заявил РБК, что в отношении его подзащитного возбуждено уголовное дело по 178 статье УК РФ (ограничение конкуренции). Он также сказал, что не может уточнить, какие именно действия запрещены его подзащитному, однако отметил, что они не будут обжаловать избранные меры пресечения. «Само следствие в данный момент еще идет, сколько оно займет времени, сказать сложно», — заключил он. Также он отказался уточнять текущий статус Пискунова в деле. Адвокат Кувшинникова Мария Корчагина отказалась от комментариев. Кто подал документы в суд, в карточке дела не уточняется.

В среду, 15 июня, издание TAdviser сообщило о проведении следственных мероприятий в НКК, компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн». В качестве причины изначально назвалось дело о картеле при поставке техники для Центральной избирательной комиссии, заведенное ФАС в 2016 году. Одновременно на прошлой неделе был задержан замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков, однако позже адвокаты заявили, что последнее задержание не связано с делом о картеле.

РБК направил запрос в НКК, «Бизнес компьютерс групп», а также в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).