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В деле об ИТ-картеле появились еще два фигуранта

В деле о картеле для поставок компьютеров для ЦИК появились новые фигуранты — вице-президент «Аквариуса» Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников. Обоим уже были назначены меры пресечения
Производство электронных планшетов на заводе «Аквариус»
Производство электронных планшетов на заводе «Аквариус» (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В рамках дела о картельном сговоре, из-за которого владелец Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин 16 июля был отправлен под домашний арест, появились еще два фигуранта, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, речь идет о вице-президенте по стратегическому развитию компании «ПК Аквариус» («дочка» НКК) Владимире Пискунове и совладельце «Бизнес компьютерс групп» Дмитрии Кувшинникове.

Корреспондент РБК обнаружил в базе Мосгорсуда данные о возбуждении дел в отношении Пискунова и Кувшинникова. Обоим уже были назначены меры пресечения: Дмитрия Кувшинникова поместили под домашний арест (ходатайство следствия было удовлетворено 16 июля), а Владимиру Пискунову был вынесен «запрет определенных действий» (ходатайство удовлетворено 17 июля). О каких именно действиях идет речь, не указано. Адвокат Пискунова Андрей Имедашвили заявил РБК, что в отношении его подзащитного возбуждено уголовное дело по 178 статье УК РФ (ограничение конкуренции). Он также сказал, что не может уточнить, какие именно действия запрещены его подзащитному, однако отметил, что они не будут обжаловать избранные меры пресечения. «Само следствие в данный момент еще идет, сколько оно займет времени, сказать сложно», — заключил он. Также он отказался уточнять текущий статус Пискунова в деле. Адвокат Кувшинникова Мария Корчагина отказалась от комментариев. Кто подал документы в суд, в карточке дела не уточняется.

В среду, 15 июня, издание TAdviser сообщило о проведении следственных мероприятий в НКК, компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн». В качестве причины изначально назвалось дело о картеле при поставке техники для Центральной избирательной комиссии, заведенное ФАС в 2016 году. Одновременно на прошлой неделе был задержан замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков, однако позже адвокаты заявили, что последнее задержание не связано с делом о картеле.

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РБК направил запрос в НКК, «Бизнес компьютерс групп», а также в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Какие нарушения обнаружила ФАС

Как говорится в материалах ФАС, в апреле 2016 года ведомство получило заявление от Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии (ФЦИ при ЦИК) о возможном сговоре между участниками открытого аукциона на поставку системных блоков для государственной автоматизированной системы «Выборы». К участию в аукционе было допущено шесть компаний: «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Крафтвэй корпорейшн ПЛС», «ПК Аквариус» и «Супервэйв Групп». Первые три предложили поставить системные блоки марки HP, «Крафтвэй корпорейшн» и «Аквариус» — собственное оборудование российского производства, «Супервэйв Групп» — системные блоки китайской Lenovo.

Торги проходили в середине марта 2016 года. Свои предложения сделали только двое из заявленных участников: «Бизнес компьютерс групп» и «Супервэйв Групп», при этом снижение начальной максимальной цены контракта составило всего 1%. Победителем была признана «Бизнес компьютерс групп», предложившая цену контракта 645,8 млн руб. В своем заявлении ФЦИ при ЦИК предполагало, что участники аукциона заключили соглашение, в результате которого российские компании отказались от участия в торгах, что привело к минимальному снижению цены и к невозможности применения 15-процентной преференции при госзакупках (в случае участия в аукционе производителей из Евразийского экономического союза контракт с победителем — иностранной компанией заключался бы со сниженной на 15% суммой).

ФАС с начала карантина увеличила число проверок по делам о картелях
Бизнес
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ходе внеплановой проверки ФАС обнаружила служебную переписку между вице-президентом по коммерческой деятельности «Аквариуса» (именно такую должность в 2016 году занимал Пискунов) и президентом НКК (Александром Калининым), из которой следовало, что участники аукциона вели переговоры «о совместном «взаимовыгодном» участии в торгах. При этом, несмотря на то что все участники аукциона заявляли о себе как о конкурентах, ФАС обнаружила, что вице-президент «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников (имя приводится в другом документе ФАС) владел 45% НАО «КБ Рубеж». Среди акционеров последней с долей в 10% также значился владелец 100% «АМИ-Нетворс» Михаил Комаров. По мнению ФАС, это свидетельствует о том, что компании действовали во время торгов в общих интересах.

Также из обнаруженной ФАС переписки следует, что поставка системных блоков в ЦИК осуществлялась через входящего в НКК дистрибутора «О-СИ-ЭС-Центр» (OSC). При этом OSC закупила их у Hewlett-Packard Europe BV на производственной площадке в Чехии за 239,5 млн руб., перепродала их «Бизнес компьютерс групп» за 473,8 млн руб., а та поставила в ФЦИ ЦИК по цене, предложенной на аукционе. В итоге ФАС оштрафовала «ПК Аквариус» на 163 млн руб., однако впоследствии суд снизил сумму штрафа.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова
Теги: НКК, ФАС, картельные сговоры, арест
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