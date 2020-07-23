Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

Ассоциация крупнейших российских ИТ-компаний в открытом письме предупредила об угрозе перевода своей деятельности за рубеж из-за преследования бизнеса. Организация предложила провести в отрасли «правовой маневр»

Цех сборки материнских плат на заводе «Аквариус». (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, среди ее членов — 1C, ABBYY, Acer, IBM, «Лаборатория Касперского» и др.) в открытом письме заявила, что ситуация с уголовным преследованием ИТ-предпринимателей воспринимается как угроза рынку (документ есть у РБК). Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается. Это может подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны.

Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser. В качестве причины следственных действий было названо дело о картельном сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии, заведенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2016 году. В рамках этого дела был задержан президент НКК Александр Калинин, также в числе фигурантов — вице-президент «ПК Аквариус» Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников.

«Конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов. Не менее, а скорее более важна безопасность бизнеса, безопасность инвестиций, безопасность самих предпринимателей», — отмечается в письме АПКИТ. По мнению ее членов, сегодня предприниматели не могут спокойно концентрироваться на цифровой трансформации страны, ощущают неуверенность в перспективах своего бизнеса в России и в том, что в стране может быть сформирована благоприятная бизнес-среда.

Члены АПКИТ напомнили, что параллельно со следственными действиями глава правительства Михаил Мишустин встретился с представителями ИТ-индустрии в Иннополисе, где представил новые меры поддержки отрасли. По итогам в Госдуму был внесен законопроект о реализации налогового маневра в ИТ-отрасли, одной из целей которого было повышение привлекательности российской юрисдикции для ведения такого бизнеса.