В Москве арестован глава одной из крупнейших ИТ-компаний России

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Это следует из карточки дела предпринимателя на сайте суда.
Суд удовлетворил ходатайство обвинения об аресте Ляща в рамках дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, арест назначен на срок до 20 ноября.
Михаил Лящ был задержан 19 сентября. Как сообщает пресс-служба компании, сначала он был приглашен для дачи показаний, однако после окончания беседы со следователями был задержан.
По данным источников издания CNews, задержание Михаила Ляща было вызвано его личными проектами в ИТ-сфере и не имеет отношения к работе компании «Компьюлинк». В то же время другой источник издания предполагает, что причина произошедшего может быть скрыта в деловых отношениях «Компьюлинка» и ВЭБ. В 2016 году ВЭБ покинул состав учредителей кипрской компании Devenny Holdings, за которой числилось более 99% в структуре ООО «УК Компьюлинк групп».
В пресс-службе компании опровергли связь задержания Ляща с вероятными контрактами с «Ростехом», о которой писал ряд СМИ. В «Компьюлинке» заявили, что компания не заключала контрактов с госкорпорацией.
«Проявившаяся в ряде СМИ информация о связи интереса следственных органов к ГК «Компьюлинк» и лично к г-ну Лящу с хищениями в корпорации «Ростех» или с вопросами к реализации государственных контрактов с «Ростехом» не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы компании. «ГК «Компьюлинк» не заключала договора и не реализовывала проекты для госкорпорации «Ростех», а также не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из «Ростеха», — заявили в компании.
РБК направил запрос в «Ростех».
По данным CNews, одновременно с задержанием Михаила Ляща в Москве прошли обыски у экс-главы «Компьюлинка» Сергея Сульгина, являющегося в настоящий момент главой ИТ-компании Maykor.
Сульгин не смог предоставить РБК оперативный комментарий.
Группа компаний «Компьюлинк» занимается предоставлением услуг в сфере информационных технологий и консалтинга, созданием сетей передачи данных и поставкой программного обеспечения и оборудования. «Компьюлинк» неоднократно занимала высокие строки в рейтингах крупнейших ИТ-компаний России. Так, в рейтинге крупнейших компаний в этой сфере издания CNews за 2017 год компания занимает 17-е место. В рейтинге «Коммерсанта» за прошлый год «Компьюлинк» оказалась на десятой строчке: выручку компании издание оценивает в 17,4 млрд руб.