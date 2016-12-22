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В Москве арестован глава одной из крупнейших ИТ-компаний России
Общество, 20:55
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В Москве арестован глава одной из крупнейших ИТ-компаний России
Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ арестован. Следователи подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере
Михаил Лящ (Фото: ПРО БИЗНЕС ТВ / YouTube)

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Это следует из карточки дела предпринимателя на сайте суда.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения об аресте Ляща в рамках дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, арест назначен на срок до 20 ноября.

Михаил Лящ был задержан 19 сентября. Как сообщает пресс-служба компании, сначала он был приглашен для дачи показаний, однако после окончания беседы со следователями был задержан.

По данным источников издания CNews, задержание Михаила Ляща было вызвано его личными проектами в ИТ-сфере и не имеет отношения к работе компании «Компьюлинк». В то же время другой источник издания предполагает, что причина произошедшего может быть скрыта в деловых отношениях «Компьюлинка» и ВЭБ. В 2016 году ВЭБ покинул состав учредителей кипрской компании Devenny Holdings, за которой числилось более 99% в структуре ООО «УК Компьюлинк групп».

В пресс-службе компании опровергли связь задержания Ляща с вероятными контрактами с «Ростехом», о которой писал ряд СМИ. В «Компьюлинке» заявили, что компания не заключала контрактов с госкорпорацией.

«Проявившаяся в ряде СМИ информация о связи интереса следственных органов к ГК «Компьюлинк» и лично к г-ну Лящу с хищениями в корпорации «Ростех» или с вопросами к реализации государственных контрактов с «Ростехом» не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы компании. «ГК «Компьюлинк» не заключала договора и не реализовывала проекты для госкорпорации «Ростех», а также не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из «Ростеха», — заявили в компании.

РБК направил запрос в «Ростех».

По данным CNews, одновременно с задержанием Михаила Ляща в Москве прошли обыски у экс-главы «Компьюлинка» Сергея Сульгина, являющегося в настоящий момент главой ИТ-компании Maykor.

Сульгин не смог предоставить РБК оперативный комментарий.

Группа компаний «Компьюлинк» занимается предоставлением услуг в сфере информационных технологий и консалтинга, созданием сетей передачи данных и поставкой программного обеспечения и оборудования. «Компьюлинк» неоднократно занимала высокие строки в рейтингах крупнейших ИТ-компаний России. Так, в рейтинге крупнейших компаний в этой сфере издания CNews за 2017 год компания занимает 17-е место. В рейтинге «Коммерсанта» за прошлый год «Компьюлинк» оказалась на десятой строчке: выручку компании издание оценивает в 17,4 млрд руб.

Автор: Георгий Тадтаев.
При участии: Александра Посыпкина, Валерий Романов.
Теги: арест
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