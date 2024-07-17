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Технологии и медиа ,  
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В Думе предложили распространить меры для операторов связи на мессенджеры

Комитет Госдумы по информполитике готовит ко второму чтению проект, цель которого — «наведение порядка с идентификацией абонентов» сотовой связи. Хинштейн считает, что требования для операторов нужно распространить на мессенджеры
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты считают, что для мессенджеров нужно ввести требования, аналогичные тем, что и в отношении операторов связи, сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Сегодня голосовые соединения через мессенджер происходят едва ли не чаще, чем по сотовой связи. А значит, нужно, чтобы «правила игры» были для всех одинаковыми», — заявил парламентарий.

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Хинштейн сообщил, что его комитет готовит ко второму чтению законопроект, который вводит обязательное оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах. Как писал один из авторов документа Василий Пискарев, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на «Госуслугах».19 июня проект приняли в первом чтении. По словам Хинштейна, депутаты хотят «навести порядок в работе операторов связи, исключив возможность бесконтрольного оборота сим-карт».

Абоненты связи должны подтверждать свои персональные данные, а тем, кто отказывается от аутентификации, операторы блокируют номера, напомнил депутат. Несмотря на это, очистить рынок от серых сим-карт пока не получается, а анонимность — «основа киберпреступности», считает он. Депутат привел данные Роскомнадзора, по которым 265 абонентов оформили на себя более чем 1 тыс. сим-карт каждый, а в общей сложности — свыше 1,1 млн.

По данным «Ведомостей», Минцифры разработало поправки, по которым для покупки сим-карты потребуется пройти проверку паспортных данных по базе МВД. Ужесточение правил продажи поддержали «Билайн» и «МегаФон».

С 2019 года в России действует постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

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Теги
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Александр Хинштейн Госдума мессенджеры операторы связи сим-карты
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