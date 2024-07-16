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«Ведомости» узнали о планах ужесточить правила оплаты сотовой связи

«Ведомости»: Минцифры решило ужесточить правила оплаты сотовой связи
Минцифры предложило проверять паспорта при пополнении баланса мобильного наличными и сверять данные по базе МВД при продаже сим-карт, пишут «Ведомости». За каждый проданный с нарушениями номер планируют штрафовать до 10 тыс. руб.
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Для пополнения баланса мобильного телефона наличными потребуется предъявить паспорт, а для покупки сим-карты — проверка паспортных данных по базе МВД, пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанные Минцифры поправки в закон «О связи».

По словам источника издания в правительстве, эту инициативу могут принять до конца весенней сессии 4 августа. За каждую проданную с нарушениями сим-карту предусмотрен штраф до 10 тыс. руб.

Представитель Tele2 сообщил «Ведомостям», что все продажи сим-карт уже осуществляются после проверки паспортных данных. Так работают салоны всей «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Теле2, уточнил еще один источник издания. Представитель «Билайна» назвал инициативу Минцифры «важным шагом в борьбе с телефонным мошенничеством». В мае «Мегафон» оценивал долю офлайн-платежей за сотовую связь в 6%.

С 2023 года Роскомнадзор требует от операторов блокировки серых номеров — сим-карт с неактуальными персональными данными. Как правило, такие раздают в местах массового скопления людей без заключения договора или приобретаются компанией для сотрудников. В ведомстве объясняли необходимость этих мер предотвращением случаев мошенничества, телефонного терроризма и других правонарушений.

Власти задумались о продаже сим-карт россиянам по биометрии
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Случаи телефонных мошенничеств в 2023 году участились на 33%, у россиян похитили до 15,8 млрд руб., рассказывали в Центробанке.

Со следующего года иностранцев и лиц без гражданства обязали покупать сим-карты только по биометрии. При этом количество мобильных номеров ограничено до десяти. Россиянам пообещали отразить информацию обо всех зарегистрированных на них сим-картах в аккаунте на госуслугах. Операторы будут оповещать клиентов о новых подключениях.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минцифры мобильный телефон сим-карта паспорт наличные законопроект
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Власти задумались о продаже сим-карт россиянам по биометрии
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Минцифры предложило ограничить иностранцев в регистрации сим-карт
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Сотовые операторы начали массово блокировать серые сим-карты
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