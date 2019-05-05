В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Идентификация будет считаться пройденной только после получения ответа от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября. В тексте документа сказано, что постановление вступает в силу через 180 дней с момента опубликования.

Согласно постановлению, идентификация пользователя будет проходить следующим образом: мессенджеры будут запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, тот обязан будет предоставить запрашиваемые данные в течение 20 минут. В случае если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.

Сотовый оператор со своей стороны, согласно постановлению правительства, обязан вносить в свои базы данных как сведения о том, каким приложением пользуется абонент, так и уникальный код его идентификации.