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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
С 5 мая все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Идентификация будет считаться пройденной только после получения ответа от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября. В тексте документа сказано, что постановление вступает в силу через 180 дней с момента опубликования.

Согласно постановлению, идентификация пользователя будет проходить следующим образом: мессенджеры будут запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, тот обязан будет предоставить запрашиваемые данные в течение 20 минут. В случае если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.

Общество
Медведев обязал мессенджеры проверять информацию о пользователях

Сотовый оператор со своей стороны, согласно постановлению правительства, обязан вносить в свои базы данных как сведения о том, каким приложением пользуется абонент, так и уникальный код его идентификации.

Технологии и медиа
Глава Роскомнадзора назвал анонимность маркетинговой уловкой мессенджеров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, что новые правила идентификации пользователей мессенджеров помогут «созданию безопасной коммуникационной среды». Он подчеркивал, что пользователи могут использовать при общении в мессенджерах не свои номера телефонов, а анонимность затрудняет работу правоохранителей.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: мессенджеры, Интернет
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