Сотовые операторы поддержали ужесточение правил продажи сим-карт

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Операторы сотовой связи «Билайн» и «МегаФон» выступили за ужесточение правил пополнения баланса мобильного телефона наличными и продажи сим-карт. Об этом в пресс-службе компаний рассказали РБК.

Газета «Ведомости» со ссылкой на разработанные Минцифры поправки написала, что для пополнения счета потребуется предъявить паспорт, а для покупки сим-карты — пройти проверку паспортных данных по базе МВД. Эту инициативу могут принять до конца весенней сессии 4 августа. За каждую проданную с нарушениями сим-карту предусмотрен штраф до 10 тыс. руб.

Представитель «МегаФона» сообщил РБК, что изменения в этой области необходимы.

«Мы участвуем в обсуждении с профильными органами ряда инициатив, направленных на совершенствование законодательства, которые позволили бы учесть как вопросы безопасности, так и интересы наших абонентов по получению и оплате услуг связи», — рассказал представитель оператора.

В пресс-службе «ВымпелКома», представляющего бренд «Билайн», рассказали РБК, что компания поддерживает введение дополнительных требований по идентификации абонентов, поскольку это важный шаг в борьбе с мошенничеством.

Оператор сотовой связи МТС отказался от комментариев.

С 2023 года Роскомнадзор требует от операторов блокировки серых номеров — сим-карт с неактуальными персональными данными. Как правило, такие раздают в местах массового скопления людей без заключения договора или приобретаются компанией для сотрудников. В ведомстве объяснили необходимость этих мер предотвращением случаев мошенничества, телефонного терроризма и других правонарушений.