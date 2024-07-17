Умер бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

Андрей Шмаров (Фото: ashmarov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве на 70-м году жизни умер журналист Андрей Шмаров, работавший в «Коммерсанте», «Эксперте», «Снобе», «Дожде» (Минюст признал издание иноагентом и нежелательной организацией). Об этом сообщила газета «Ведомости», в которой Шмаров в 2020-2021 годах работал главным редактором после того, как Демьян Кудрявцев продал издание.

По данным «Известий» и телеграм-канала Mash, Шмаров умер в больнице.

Работа главредом «Ведомостей» началась со скандала: в знак протеста против назначения Шмарова все заместители главного редактора покинули издание. Затем профсоюз газеты направил в адрес владельца письмо, в котором обвинил главного редактора в смене редакционной политики и цензуре.

В мае 2021 года Шмаров покинул «Ведомости» по соглашению сторон.

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