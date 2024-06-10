Умер бывший главред «Известий» Александр Малютин
В возрасте 60 лет умер журналист, заместитель главного редактора агентства «Москва», бывший главред «Известий» Александр Малютин.
О смерти Малютина сообщило агентство «Москва», где он работал в последние годы. О причинах смерти журналиста агентство не сообщает.
Малютин родился в 1964 году в Новочеркасске, учился на кафедре статистического моделирования ЛГУ им. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет), также окончил Военную академию тыла и транспорта.
Он начинал карьеру журналиста в «Коммерсанте», куда пришел работать в начале 1990-х, позже, на рубеже 1990-х и 2000-х, перешел в «Газету.ру», где был редактором отдела бизнеса и финансов, сотрудничал с изданием Forbes, был главредом «Известий» с апреля 2011-го по июнь 2012 года и в августе—декабре 2013-го. С 2014-го — заместитель главного редактора агентства «Москва».