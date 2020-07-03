Владелец «Ведомостей» ответил на требования профсоюза газеты

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин прокомментировал РБК письмо, направленное ранее в его адрес членами профсоюза издания. Он назвал письмо с требованиями, в числе которых запрет на удаление с сайта опубликованных материалов без решения суда и уведомления авторов, манифестом, «основанным на эмоциях и страхах, состоящим из смутных угроз и расплывчатых обвинений в адрес главного редактора».

В «Бизнес Ньюс Медиа» и газете «Ведомости» нет трудового конфликта, утверждает Еремин. По его словам, за время руководства АО «БНМ» недавно назначенный на пост гендиректора Михаил Нелюбин никого не уволил и не планирует этого делать. Профсоюз же создавался для того, чтобы уберечь сотрудников редакции от незаконных увольнений, напоминает владелец газеты.

Еремин заявил, что он и Михаил Нелюбин «открыты для общения со всеми сотрудниками» и планируют вынести требования профсоюза на ближайшее заседание совета директоров АО «БНМ». При этом Еремин сообщил, что лично он не считает, что «имеет смысл поощрять их (профсоюза. — РБК) капризы и вступать в полемику со своими же сотрудниками через публикации в СМИ».

«Я категорически против появления цензуры в газете. Здесь нет другого мнения — цензуры быть не может. Но у любого главного редактора в любом СМИ есть свои трудовые обязанности, свой функционал, и было бы странно, если бы в должностные обязанности главного редактора не входили вопросы управления работой редакционного коллектива, планирования редакционных тем, согласования, редактуры и вычитки текстов», — резюмировал он.