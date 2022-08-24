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У газеты «Ведомости» сменился собственник

С августа этого года бенефициаром «Ведомостей» является Олег Леонов, бывший топ-менеджер РЕН ТВ. Именно он теперь указан единственным акционером АО «Саппорт», которому принадлежит учредитель газеты
Олег Леонов
Олег Леонов (Фото: nwadvisors.com)

Учредитель и издатель газеты «Ведомости» сменил владельца. АО «Саппорт», которому, в свою очередь, принадлежит АО «Бизнес Ньюс Медиа», с 4 августа, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Олегу Леонову. Ранее единственным акционером компании был Иван Еремин.

Леонов, согласно данным базы СПАРК, также является акционером ООО «Эн-В-Эдвайзорс» и ООО «Эн-В-а Консалтинг», в которых занимает пост гендиректора, и ООО «Эн-В-Диджитал».

В биографии Олега Леонова на сайте NW Advisors, которое позиционирует себя как «одно из старейших на российском рынке агентств, специализирующихся на международных коммуникациях», и было офисом американской FTI Consulting в России, указано, что он начинал свою карьеру в деловом журнале «Эксперт». В 2003 году Леонов был заместителем главного редактора РБК по медийным проектам. В прошлом также работал заместителем главного редактора информационной службы канала РЕН ТВ.

Первым на изменения в структуре акционеров компании обратило внимание отраслевое издание Sostav. По данным источников издания, в ближайшее время возможна также смена главного редактора «Ведомостей», исполняющим обязанности которого сейчас является Ирина Казьмина.

Гендиректор АО «Саппорт» Михаил Нелюбин от комментариев по поводу смены акционера отказался. Олег Леонов на вопросы РБК не ответил. РБК направил запросы Ирине Казьминой и в пресс-службу «Бизнес Ньюс Медиа».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
«Бизнес ньюс медиа» газеты СМИ медиа Ведомости
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